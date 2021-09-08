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"Смехопанорама". Что думают о своем суде участники "дела Тихановского"

Дарья Лосик, жена блогера Игоря Лосика, сообщила, что муж в письмах называет суд «смехопанорамой» и ходит на заседания в маске, чтобы скрыть улыбку.


«Берет слово "суд" в кавычки, потому что это судилище», -  рассказала Дарья Лосик БелаПАН.

Сергей Тихановский пишет из СИЗО, что суд продлится, возможно, до ноября. Считает, что на Новый год уже не будет в Гомеле.

Оператор блогера Артем Саков пишет: «Если я такой "преступник", то пусть дают высшую меру наказания. Судя по тому, как проходят будни, понимаешь, что тебе показывают всеобщую заинтересованность в отсрочке".

Николай Статкевич не посещает заседания: он сам потребовал этого от суда, а затем был удален до прений сторон.

Напомним, с 24 июня в гомельском СИЗО-3 идет закрытый суд над блогерами Игорем Лосиком, Сергеем Тихановским, Владимиром Цыгановичем, политиком Николаем Статкевичем, оператором Артемом Саковым, модератором соцсетей Дмитрием Поповым.
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