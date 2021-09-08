



«Берет слово "суд" в кавычки, потому что это судилище», - рассказала Дарья Лосик БелаПАН.





Сергей Тихановский пишет из СИЗО, что суд продлится, возможно, до ноября. Считает, что на Новый год уже не будет в Гомеле.





Оператор блогера Артем Саков пишет: «Если я такой "преступник", то пусть дают высшую меру наказания. Судя по тому, как проходят будни, понимаешь, что тебе показывают всеобщую заинтересованность в отсрочке".





Николай Статкевич не посещает заседания: он сам потребовал этого от суда, а затем был удален до прений сторон.





Напомним, с 24 июня в гомельском СИЗО-3 идет закрытый суд над блогерами Игорем Лосиком, Сергеем Тихановским, Владимиром Цыгановичем, политиком Николаем Статкевичем, оператором Артемом Саковым, модератором соцсетей Дмитрием Поповым.