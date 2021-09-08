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Латвия тоже отказала Генпрокуратуре Беларуси в помощи по делу о геноциде

Генпрокуратура Беларуси получила ответ от Генеральной прокуратуры Латвии на запрос об оказании правовой помощи по делу о геноциде населения Беларуси в годы ВОВ.

Как сообщается на сайте прокуратуры, запрос был направлен в июне этого года.

«Латвийскую сторону известили, что в Латвии и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны», — отметили в Генпрокуратуре.

Латвийской стороне был передан список с именами 22 бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса.

По информации Генпрокуратуры, латвийская сторона отказала в удовлетворении запроса, сославшись на то, что его исполнение «неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии».

Генпрокуратура Беларуси обвинила политические элиты Латвии в «откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников, элементарном отрицании ценности человеческой жизни, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств».

Ранее Литва также отказала Генпрокуратуре РБ в оказании правовой помощи по данному делу.
Источник: reform.by
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