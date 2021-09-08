



В этот день, 8 сентября, 29 лет назад, пятнадцать офицеров армии, милиции и КГБ на площади Независимости в Минске приняли присягу на верность белорусскому народу. Сегодня это звучит невероятно, но это была первая подобная присяга.





Солдаты тогда уже принимали присягу на верность Беларуси, а офицеры все еще оставались под присягой Советскому Союзу.





Исправить ситуацию решило «Беларускае згуртаванне вайскоўцаў», они искали поддержку в Минобороны и других структурах, но там сначала тянули с ответами, а потом и вовсе отказали.





День присяги был выбран не случайно — 8 сентября 1514 года войско Великого Княжества Литовского под руководством Константина Острожского разгромило под Оршей намного превосходящее войско Московии. Этот дата неофициально считается Днем белорусской воинской славы.





Было воскресенье, зрители и офицеры съехали со всех концов страны. В президиуме около Педуниверситета стоял Василь Быков, Николай Статкевич, Зенон Позняк.





— Очень праздничный получился день, много людей собрались на площади Независимости. Тогда «Беларускае згуртаванне вайскоўцаў» имело вес в обществе. Володя Бородач читал присягу, а мы повторяли ее, а за нами повторяла вся площадь. Было много символики, транспарантов. Этот день остался в нашей памяти, — вспоминает сейчас для «Салiдарнасцi» один из участников тех событий Валерий Костко.





Валерий Костко был единственным офицером КГБ, который рискнул принять участие в присяге белорусскому народу. Было несколько офицеров милиции, но большинство составляли военные.





Костко рассказывает, что на протяжении года все участники тех событий были уволены из органов:





— Начальство все еще было советским на тот момент. Особенно старался министр обороны Павел Козловский, это сейчас он демократ, а тогда конкретно поставил перед Бородачем вопрос об увольнении.





1992-й — это был еще национальный подъем, а потом пошел обратный откат, реваншистские силы стали брать свое. Меня уволили в августе 1993 года. Я в рапорте так и написал, что увольняюсь по политическим причинам, национальные кадры выживались из КГБ. Не было политической воли на реформу в структуре.





Эдуард Ширковский, который в то время возглавлял КГБ, со мной не говорил. Я говорил с его заместителем Валерием Кезом, который руководил военной контрразведкой. Он мне искренне сказал, что сейчас началась обратная волна: меня или скомпрометируют и выбросят, или я уйду, хлопнув дверью. Я выбрал второй вариант.





Валерий Костко и сегодня продолжает считать важным для себя дату 8 сентября. Говорит, что после рабочего дня, возможно, поднимет 50 грамм за «воинскую славу».





— Безусловно, это памятный день для меня, я же военный. Это 1514-й — это великая победа Константина Ивановича Острожского над превосходящей по количеству армией соперника. Было более 500 войн между ВКЛ и Московским княжеством, но битва под Оршей — одна из самых ярких страниц. Эту битву изучают во многих военных академиях мира, но только не в Беларуси и России.





В 2021 году Александр Лукашенко лишил Валерия Костко звания подполковника, хотя в президентской кампании тот никак не участвовал. Костко говорит, что его жизнь никак не зависит от указов Лукашенко.





Собеседник «Салідарнасці» остается оптимистом и сейчас верит в скорую демократию в нашей стране:





— Сегодня на вопрос: хотите ли вы жить, как жили раньше, уже вся Беларусь ответит, что нет. А вот на вопрос, как вы хотите жить дальше, все ответят по-разному. Сейчас уже неважно, уйдет этот режим или нет (а он точно уйдет); важно – что будет дальше. Что мы хотим построить дальше?





Есть ли шансы, что когда-то такая присяга под бело-красно-белыми флагами опять пройдет на центральных площадях белорусских городов?





— У меня нет сомнений, что бело-красно-белый флаг опять будет государственным. БЧБ — это уже в генах, его не вырубить, «не спыніць, не стрымаць».





Бывший руководитель «Беларускага згуртавання вайскоўцаў» Николай Статкевич в этом году опять встретит День воинской славы в заключении. Жена политика Марина Адамович говорит, что Николай никогда не забывает даже из тюрьмы поздравить своих соратников с памятной датой. Статкевич считает день 8 сентября одним из важнейших в истории Беларуси.





Именно в эти дни в гомельском СИЗО проходит суд над политиком. В августе у Статкевича был день рождения, он получил с большим опозданием более 120 писем с поздравлениями.





— Знаете, очень трогательный момент. Он пишет, что обязан ответить всем, потому что людям нужна поддержка. То есть Микола даже из тюрьмы старается поддержать людей на свободе, — рассказывает «Салiдарнасцi» Марина Адамович.





Из всех источников информации у политзаключенного есть только «Советская Белоруссия», но даже из нее у него получается анализировать ситуацию:





— Сейчас Микола пишет, что власти проедают свои ресурсы. То, что они делают ставку на силовой сценарий, показывает, что проседают во всем остальном. Естественно, он не говорит «ура, мы победили», но понимает, что власти уже обречены.





Марина Адамович уверена, что в ближайших письмах Статкевич, если пропустит цензура, поздравит белорусов и с Днем воинской славы.