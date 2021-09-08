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Спецдокладчик ООН: Я не могла себе представить, что может стать настолько хуже

Репрессии властей Беларуси по отношению к правозащитным организациям не дают ООН возможности документировать нарушения прав человека в этой стране, заявила спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин.

Как пишет «ГА», недавно белорусские спецслужбы провели обыски в офисах и квартирах адвокатов и правозащитников, задержав не менее десяти человек, включая лидера правозащитного центра  «Весна» (лишен регистрации) Алеся Беляцкого.

Отметив, что власти Беларуси не впускают ее в страну, Марин заявила, что вклад «Весны» и ее волонтеров был «решающим» для ее миссии. Она назвала задержание руководства «Весны» «произвольным», а его преследование — «политически мотивированным».

Она призвала к незамедлительному освобождению задержанных.

«В прошлом году я оценила ситуацию в Беларуси как катастрофическую. Сейчас мне не хватает слов, чтобы выразить мою интерпретацию ситуации. Я не могла себе представить, что может стать настолько хуже», — подчеркнула Марин.
Источник: naviny
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