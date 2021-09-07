Напомним, в прошлом году под Минском накануне выборов были задержаны бойцы ЧВК Вагнера, которых пытались переправить в Венесуэлу. В итоге белорусская сторона передала задержанных России. После этого появились сведения, что таким образом была сорвана операция Службы безопасности Украины по задержанию «вагнеровцев», среди которых могли быть люди, причастные к катастрофе малазийского Boeing, а также самолета ВВС Украины.





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В материале CNN со ссылкой на представителей украинской разведки говорится, что операция финансировалась на американские средства, ЦРУ предоставляло техническую помощь и рекомендации.



