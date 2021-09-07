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CNN: ЦРУ могло быть причастным к операции по поимке «вагнеровцев»

ЦРУ могло быть причастным к операции по поимке «вагнеровцев». Об этом говорится в новом материале CNN.

Напомним, в прошлом году под Минском накануне выборов были задержаны бойцы ЧВК Вагнера, которых пытались переправить в Венесуэлу. В итоге белорусская сторона передала задержанных России. После этого появились сведения, что таким образом была сорвана операция Службы безопасности Украины по задержанию «вагнеровцев», среди которых могли быть люди, причастные к катастрофе малазийского Boeing, а также самолета ВВС Украины.

Скриншот ОНТ

В материале CNN со ссылкой на представителей украинской разведки говорится, что операция финансировалась на американские средства, ЦРУ предоставляло техническую помощь и рекомендации.

В свою очередь высокопоставленный американский чиновники, опрошенный CNN на условиях анонимности, утверждает, что слова украинских источников о причастности ЦРУ являются ложь. По его словам, американская сторона знала об операции, но не была причастна к ней. Чиновники предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции с высоким риском, пишет reform.by
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