CNN: ЦРУ могло быть причастным к операции по поимке «вагнеровцев»
ЦРУ могло быть причастным к операции по поимке «вагнеровцев». Об этом говорится в новом материале CNN.
Напомним, в прошлом году под Минском накануне выборов были задержаны бойцы ЧВК Вагнера, которых пытались переправить в Венесуэлу. В итоге белорусская сторона передала задержанных России. После этого появились сведения, что таким образом была сорвана операция Службы безопасности Украины по задержанию «вагнеровцев», среди которых могли быть люди, причастные к катастрофе малазийского Boeing, а также самолета ВВС Украины.
Скриншот ОНТ
В материале CNN со ссылкой на представителей украинской разведки говорится, что операция финансировалась на американские средства, ЦРУ предоставляло техническую помощь и рекомендации.
В свою очередь высокопоставленный американский чиновники, опрошенный CNN на условиях анонимности, утверждает, что слова украинских источников о причастности ЦРУ являются ложь. По его словам, американская сторона знала об операции, но не была причастна к ней. Чиновники предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции с высоким риском, пишет reform.by
09:39 08/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение