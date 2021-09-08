В итоговой пресс-конференции приняли участие представители белорусских и международных правозащитных организаций, среди которых FIDH, Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights House Foundation, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Front Line Defenders, Ostgruppen, Freedom House, Libereco — Партнерство за права человека, Right Livelihood, ПЦ “Весна”, БХК и БАЖ.





Руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии в Международной организации за права человека (FIDH) Илья Нузов рассказал, что представители правозащитных организаций собрались, чтобы в течение двух дней обсудить те меры, которые можно предпринять для скорейшего освобождения правозащитников “Весны” и всех политзаключенных в Беларуси. Он подчеркнул, что “Весна” — это партнерская организация FIDH, а в данный момент действующий вице-президент FIDH Валентин Стефанович и бывший вице-президент FIDH Алесь Беляцкий находятся в заключении.





“Мы планируем большую кампанию, направленную на достижение нашей цели, начало которой назначено на 17 сентября — день, когда год назад была задержана координатор Волонтерской службы Марфа Рабкова, которая до настоящего времени находится в заключении”.





Юрист “Весны” Павел Сапелко рассказал о деятельности организации и том преследовании, которому подвергались правозащитники за последний год: десятки членов организации были задержаны в Минске и регионах, у них проходили обыски и допросы, семеро человек до сих пор остаются за решеткой — Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.





“Весна" достигла многочисленных успехов, поэтому стала очень неудобной для государства.





И в 2020 году мы были подготовлены к тому, что власти будут преследовать нашу организацию. Так и произошло”.





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