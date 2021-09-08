+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Правозащитники запускают международную кампанию #FreeViasna

6-7 сентября в Вильнюсе (Литва) состоялась координационная встреча, посвященная поддержке лишенных свободы правозащитников “Весны” — #FreeViasna.

Правозащитники запускают международную кампанию #FreeViasna
Хезер Макгилл, Наталья Сацункевич, Андрей Бастунец, Павел Сапелко и Илья Нузов. Фото spring96.org
В итоговой пресс-конференции приняли участие представители белорусских и международных правозащитных организаций, среди которых FIDH, Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights House Foundation, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Front Line Defenders, Ostgruppen, Freedom House, Libereco — Партнерство за права человека, Right Livelihood, ПЦ “Весна”, БХК и БАЖ.

Руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии в Международной организации за права человека (FIDH) Илья Нузов рассказал, что представители правозащитных организаций собрались, чтобы в течение двух дней обсудить те меры, которые можно предпринять для скорейшего освобождения правозащитников “Весны” и всех политзаключенных в Беларуси. Он подчеркнул, что “Весна” — это партнерская организация FIDH, а в данный момент действующий вице-президент FIDH Валентин Стефанович и бывший вице-президент FIDH Алесь Беляцкий находятся в заключении.

“Мы планируем большую кампанию, направленную на достижение нашей цели, начало которой назначено на 17 сентября — день, когда год назад была задержана координатор Волонтерской службы Марфа Рабкова, которая до настоящего времени находится в заключении”.

Юрист “Весны” Павел Сапелко рассказал о деятельности организации и том преследовании, которому подвергались правозащитники за последний год: десятки членов организации были задержаны в Минске и регионах, у них проходили обыски и допросы, семеро человек до сих пор остаются за решеткой — Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.

“Весна" достигла многочисленных успехов, поэтому стала очень неудобной для государства.

И в 2020 году мы были подготовлены к тому, что власти будут преследовать нашу организацию. Так и произошло”.  

Более подробно на эту тему здесь
spring96.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]