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Беларусь-Россия: Торг пока в разгаре, не нужно забегать вперед

Продолжается шумиха по поводу программ интеграции Союзного государства Беларуси России. За кулисами стороны ведут ожесточенный торг – несмотря на слабые переговорные позиции Беларуси, считают эксперты.

Беларусь-Россия: Торг пока в разгаре, не нужно забегать вперед
9 сентября в Москве пройдет пятая с начала года очная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как и во всех предыдущих случаях, принимающая сторона – Россия. Предметом обсуждения, как ожидается, станут интеграционные планы, международная обстановка и другие актуальные вопросы двусторонней повестки.

Анонсируя встречу, глава диппредставительства Беларуси в России Владимира Семашко оптимистично заявил, что в ходе переговоров будут подписаны все «дорожные карты» интеграции в рамках Союзного государства.

Спустя день посольство Беларуси в РФ «в связи с не совсем корректной интерпретацией рядом СМИ слов посла» де-факто аннулировало заявленное им право продавать билеты на концерт, который не состоится, отмечают эксперты «Беларусь в фокусе».

В тот же день Лукашенко уточнил: «если мы договоримся…», то программы Союзного государства будут утверждены на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.

«Словом, торг пока в разгаре, не нужно забегать вперед», — делают вывод эксперты.

На фоне очередного интеграционного всплеска глава белорусского МИД Владимир Макей 2 сентября заявил: «Это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется. Нет, это было взаимное решение».

Однако до взаимного решения еще очень далеко, отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе». По мнению экспертов, существуют не только серьезные разногласия между российским и белорусским правящим классом (причем дело не сводится к цене газа), но и внутренние рассогласованности внутри двух диктатур, пишет Завтра твоей страны.

«Все это – симптомы того, что торг вокруг программ интеграции СГ будет продолжаться по меньшей мере до конца года – несмотря на то, что белорусская сторона располагает слабыми переговорными аргументами. Но, вероятно, рассчитывает поправить дело за счет реанимации в какой-то форме диалога с Западом, косвенное свидетельство чего – возвращение в повестку вопроса о российской военной базе в Беларуси», — резюмируют эксперты. 
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