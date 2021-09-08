Трамп опять намерен баллотироваться
У Трампа укрепился интерес к выборам после снижения рейтингов Байдена на фоне вывода американских войск из Афганистана.
Бывший американский президент Дональд Трамп намерен участвовать в следующей президентской компании 2024 года. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Телеграф со ссылкой Politico.
Издание отмечает, что Трамп в последнее время стал более активно принимать участие в телеэфирах, а его штаб стал чаще размещать политическую рекламу.
По словам источников издания, принять такое решение Трампа подстегнуло снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и переходом власти в Афганистане к талибам.
09:07 08/09/2021
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