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Трамп опять намерен баллотироваться

У Трампа укрепился интерес к выборам после снижения рейтингов Байдена на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен участвовать в следующей президентской компании 2024 года. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Телеграф со ссылкой Politico.

Издание отмечает, что Трамп в последнее время стал более активно принимать участие в телеэфирах, а его штаб стал чаще размещать политическую рекламу.

По словам источников издания, принять такое решение Трампа подстегнуло снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и переходом власти в Афганистане к талибам.
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