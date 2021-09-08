Трамп опять намерен баллотироваться

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен участвовать в следующей президентской компании 2024 года. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Телеграф со ссылкой Politico.





Издание отмечает, что Трамп в последнее время стал более активно принимать участие в телеэфирах, а его штаб стал чаще размещать политическую рекламу.





По словам источников издания, принять такое решение Трампа подстегнуло снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и переходом власти в Афганистане к талибам.



