Фото: facebook.com/andriy.sadovyi





«Львов – город свободных людей. Я счастлив, что сегодня у нас есть возможность протянуть руку помощи нашим белорусским друзьям, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке и защите. Согласились со Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов», – написал Садовый в Facebook по итогам встречи.



