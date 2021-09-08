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Мэр Львова: Я счастлив протянуть руку помощи нашим белорусским друзьям. Пообещал создать медиахаб для белорусских журналистов

Мэр Львова Андрей Садовый встретился со Светланой Тихановской на полях экономического форума в Карпаче (Польша).

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

«Львов – город свободных людей. Я счастлив, что сегодня у нас есть возможность протянуть руку помощи нашим белорусским друзьям, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке и защите. Согласились со Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов», – написал Садовый в Facebook по итогам встречи.
reform.by
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