



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".





Страны Западной Африки пригрозили санкциями после свержения президента Альфы Конде, который остался у власти на третий срок после внесения соответствующих поправок в конституцию, что его оппоненты назвали незаконным.





Региональные лидеры встретятся для обсуждения ситуации в среду, а не в четверг, как планировалось ранее.





Лидер переворота Мамади Думбуя, бывший офицер французского Иностранного легиона, пообещал создать переходное правительство национального единства и начать "новую эру государственного управления и экономического развития".





Однако никаких подробностей об этих планах, в том числе о предполагаемых сроках их реализации, он не уточняет.





В регионе Канкан, который был оплотом Конде, назначенный хунтой генерал Абубакар Диаките сменил гражданского губернатора Саду Кейта. Процесс передачи полномочий транслировал государственный канал RTG.





В районе Лабе на севере Гвинеи военные сняли фотографию Конде со стен кабинета губернатора Эльхаджа Мадифинга Диане, которого также сменил военный.





Напомним, переворот вызвал опасения по поводу поставок бокситов - алюминиевой руды, по добыче которой Гвинея занимает второе место в мире.