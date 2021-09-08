"В совокупности мы рассчитываем к 2025 уже реализовать практически программы все. Есть несколько элементов более сложных - 2027 год, но они такие, скажем, не критичные", - подчеркнул Снопков. Его цитирует Интерфакс-Запад





Как сообщалось, главным вопросом на встрече президентов Беларуси и РФ, которая запланирована 9 сентября, будут 28 союзных программ и их реализация.





Снопков ранее сообщал, что на данный момент консенсус найден по всем 28 союзным программам.





"Мы вышли на финишную прямую. Я очень надеюсь, что президенты двух стран в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами", - сказал он.





Лукашенко 1 сентября заявил, что союзные программы планируется подписать на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.





Он напомнил, что в правительствах Беларуси и РФ были выработаны более 30 так называемых дорожных карт. Они касались развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы и их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил Лукашенко.





Подписать их на президентском уровне планируется на Высшем госсовете, заседание хотят провести в октябре-ноябре. "Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры двух президентов - ИФ), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - рассказал Лукашенко.



