+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как складывается судьба участников встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ

Член президиума Координационного совета Максим Знак был приговорен к 10 годам лишения свободы. Между тем он был одним из участником известной встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в октябре прошлого года.

Как складывается судьба участников встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ
Фото: Пул Первого
Знак изложил руководителю страны свое мнение по правовым вопросам. Тогда казалось, что все эти политзаключенные скоро окажутся на свободе.

Спустя почти год после встречи в СИЗО КГБ UDF рассказывает, как складывается судьба ее участников.


Виктор Бабарико


Когда Александр Лукашенко пришел на встречу, банкир одним из первых взял инициативу, призвал к прекращению насилия и к соблюдению законов, а также к экономическим реформам. Лукашенко в ответ изложил свое понимание экономических процессов.

В отличие от Сергей Тихановского банкир вел себя спокойно, но это потом не помешало Лукашенко рассказывать о нем небылицы. Одно время ходили слухи, что Виктора Бабарико вот-вот отпустят, если он согласится улететь за границу, но этого так и не произошло.

Этим летом Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Теперь он работает в исправительной колонии №1 в Новополоцке истопником («подкидывает дровишки в пекарне»). Силу духа и чувство юмора не теряет.

Эдуард Бабарико


Сын Бабарико, руководивший его инициативной группой, находится в СИЗО уже больше года. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сборов, но суд до сих пор не начался. Эдуард Бабарико много читает и пишет письма.

Сергей Тихановский


На встрече вел себя уверенно, и даже резко. Спрашивал у Лукашенко, зачем ему подбросили миллион долларов, «если мама миллионера ездит на дизеле». По словам Юрия Воскресенского, Тихановский «начал кричать на президента», а Лукашенко «начал ему оппонировать». В итоге «встреча была на грани срыва».

А вот рассказ Ильи Салея:

«Лукашенко тоже сделал ему замечание, чтобы не перебивал президента. На что Тихановский ответил, что его этим не удивить – у него жена президент. Все засмеялись. "Тогда у жены об освобождении и проси", – сказал Лукашенко».

24 июня над Тихановским начался суд, который все еще продолжается. Хотя ему грозит до 15 лет лишения свободы, политик не стал отвечать на письмо Воскресенского с предложением попросить о помиловании.
Супруге Светлане Тихановской присылает письма и рисунки: начал рисовать в тюрьме.

Юрий Воскресенский


Члена инициативной группы Виктора Бабарико в тот же день отпустили под домашний арест.

«По итогу встречи с президентом, по итогу «круглого стола» мне поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции», – заявил Воскресенский.

Бизнесмен зарегистрировал «Круглый стол демократических сил», вошел в Конституционную комиссию. Также активно занимается освобождением политзаключенных – передал Лукашенко список на помилование из 100 человек.

Во время «Большого разговора» руководитель страны довольно тепло с ним общался, называя «Юрой».

Дмитрий Рабцевич


Топ-менеджер PandaDoc был отпущен вместе с Воскресенским под домашний арест. Его коллеги вышли на свободу только в этом году. Дело PandaDoc недавно было официально закрыто после «компенсации ущерба».
Уголовное преследование айтишников связывали с проектом помощи силовикам.

Илья Салей


Адвоката Марии Колесниковой и члена штаба Бабарико перевели под домашний арест вскоре после общения в СИЗО КГБ с Лукашенко. В апреле его выпустили под залог, а в августе Илья Салей посчитал за лучшее покинуть Беларусь.

Лилия Власова


Юрист и член президиума Координационного совета стала одной из немногих, кого после встречи в СИЗО КГБ выпустили под домашний арест. Позже он был отменен, как и другие ограничения в ее отношении.

В интервью Власова рассказывала, что полуторамесячное нахождение в минском СИЗО №1 на ул. Володарского было очень тяжелым испытанием и большим стрессом, серьезно отразилось на здоровье.

Виталий Шкляров


Именно по его просьбе для участников встречи с Лукашенко была организована баня, где они смогли спокойно пообщаться между собой. Вскоре политтехнологу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Уже в конце октября прошлого года Виталий Шкляров смог улететь из Беларуси: насчет его, американского гражданина, звонил сам глава Государственного департамента США Майк Помпео.

Александр Василевич


Соучредитель редакций KYKY и The Village также присутствовал на встрече в СИЗО КГБ, но о его поведении там мало что известно. После этого общения Василевичу продлили арест.

Недавно это сделали в четвертый раз. Суда до сих пор нет.

Сергей Добролет и Кирилл Бадей


Бывший топ-менеджеры «Белгазпромбанка» проходили по одному делу с Бабарико. В отличие от него они признали вину (обвиняли их по экономическим статьям), но это банкирам не помогло. Добролет и Бадей были приговорены к пяти с половиной годам лишения свободы.

Их родные обратились к Лукашенко с просьбой их помиловать.
Сергей Лыжников, UDF
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]