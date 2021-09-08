Знак изложил руководителю страны свое мнение по правовым вопросам. Тогда казалось, что все эти политзаключенные скоро окажутся на свободе.





Спустя почти год после встречи в СИЗО КГБ UDF рассказывает , как складывается судьба ее участников.



Виктор Бабарико





Когда Александр Лукашенко пришел на встречу, банкир одним из первых взял инициативу, призвал к прекращению насилия и к соблюдению законов, а также к экономическим реформам. Лукашенко в ответ изложил свое понимание экономических процессов.





В отличие от Сергей Тихановского банкир вел себя спокойно, но это потом не помешало Лукашенко рассказывать о нем небылицы. Одно время ходили слухи, что Виктора Бабарико вот-вот отпустят, если он согласится улететь за границу, но этого так и не произошло.





Этим летом Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Теперь он работает в исправительной колонии №1 в Новополоцке истопником («подкидывает дровишки в пекарне»). Силу духа и чувство юмора не теряет.





Эдуард Бабарико





Сын Бабарико, руководивший его инициативной группой, находится в СИЗО уже больше года. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сборов, но суд до сих пор не начался. Эдуард Бабарико много читает и пишет письма.





Сергей Тихановский





На встрече вел себя уверенно, и даже резко. Спрашивал у Лукашенко, зачем ему подбросили миллион долларов, «если мама миллионера ездит на дизеле». По словам Юрия Воскресенского, Тихановский «начал кричать на президента», а Лукашенко «начал ему оппонировать». В итоге «встреча была на грани срыва».





А вот рассказ Ильи Салея:





«Лукашенко тоже сделал ему замечание, чтобы не перебивал президента. На что Тихановский ответил, что его этим не удивить – у него жена президент. Все засмеялись. "Тогда у жены об освобождении и проси", – сказал Лукашенко».





24 июня над Тихановским начался суд, который все еще продолжается. Хотя ему грозит до 15 лет лишения свободы, политик не стал отвечать на письмо Воскресенского с предложением попросить о помиловании.

Супруге Светлане Тихановской присылает письма и рисунки: начал рисовать в тюрьме.





Юрий Воскресенский





Члена инициативной группы Виктора Бабарико в тот же день отпустили под домашний арест.





«По итогу встречи с президентом, по итогу «круглого стола» мне поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции», – заявил Воскресенский.





Бизнесмен зарегистрировал «Круглый стол демократических сил», вошел в Конституционную комиссию. Также активно занимается освобождением политзаключенных – передал Лукашенко список на помилование из 100 человек.





Во время «Большого разговора» руководитель страны довольно тепло с ним общался, называя «Юрой».





Дмитрий Рабцевич





Топ-менеджер PandaDoc был отпущен вместе с Воскресенским под домашний арест. Его коллеги вышли на свободу только в этом году. Дело PandaDoc недавно было официально закрыто после «компенсации ущерба».

Уголовное преследование айтишников связывали с проектом помощи силовикам.





Илья Салей





Адвоката Марии Колесниковой и члена штаба Бабарико перевели под домашний арест вскоре после общения в СИЗО КГБ с Лукашенко. В апреле его выпустили под залог, а в августе Илья Салей посчитал за лучшее покинуть Беларусь.





Лилия Власова





Юрист и член президиума Координационного совета стала одной из немногих, кого после встречи в СИЗО КГБ выпустили под домашний арест. Позже он был отменен, как и другие ограничения в ее отношении.





В интервью Власова рассказывала, что полуторамесячное нахождение в минском СИЗО №1 на ул. Володарского было очень тяжелым испытанием и большим стрессом, серьезно отразилось на здоровье.





Виталий Шкляров





Именно по его просьбе для участников встречи с Лукашенко была организована баня, где они смогли спокойно пообщаться между собой. Вскоре политтехнологу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.





Уже в конце октября прошлого года Виталий Шкляров смог улететь из Беларуси: насчет его, американского гражданина, звонил сам глава Государственного департамента США Майк Помпео.





Александр Василевич





Соучредитель редакций KYKY и The Village также присутствовал на встрече в СИЗО КГБ, но о его поведении там мало что известно. После этого общения Василевичу продлили арест.





Недавно это сделали в четвертый раз. Суда до сих пор нет.





Сергей Добролет и Кирилл Бадей





Бывший топ-менеджеры «Белгазпромбанка» проходили по одному делу с Бабарико. В отличие от него они признали вину (обвиняли их по экономическим статьям), но это банкирам не помогло. Добролет и Бадей были приговорены к пяти с половиной годам лишения свободы.





Их родные обратились к Лукашенко с просьбой их помиловать.