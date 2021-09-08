Он баллотируется в Госдуму РФ и во время своего выступления вдруг упомянул Беларусь.





"Я хотел бы прежде всего... сказать о том, что мы [Россия] находимся в одном союзном государстве со страной, в которой за мысли-действия дают чудовищные сроки, — говорил Шевченко. — На днях лидерам штаба одного из оппозиционных кандидатов Беларуси Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и Максиму Знаку дали немыслимые сроки — 11 лет и 10 лет. За что?! За то, что они участвовали в выборах и не согласились с их результатами".









Максим Шевченко пообещал в Госдуме требовать от российского МИДа, чтобы он защищал свободу слова в Беларуси. "Невозможно находиться в союзе с государством, которое допускает такие репрессии в отношении людей, которые требуют всего лишь честных выборов", — заявил политик.





В Беларуси на сегодняшний день политзаключёнными признаны 659 человек.



