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Российский политик Максим Шевченко в телеэфире призвал Лукашенко освободить политзаключённых

Российский политик, лидер партии свободы и справедливости Максим Шевченко в телеэфире "Первого канала" призвал Александра Лукашенко немедленно освободить белорусских политзаключённых.

 Он баллотируется в Госдуму РФ и во время своего выступления вдруг упомянул Беларусь.

"Я хотел бы прежде всего... сказать о том, что мы [Россия] находимся в одном союзном государстве со страной, в которой за мысли-действия дают чудовищные сроки, — говорил Шевченко. — На днях лидерам штаба одного из оппозиционных кандидатов Беларуси Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и Максиму Знаку дали немыслимые сроки — 11 лет и 10 лет. За что?! За то, что они участвовали в выборах и не согласились с их результатами".


Максим Шевченко пообещал в Госдуме требовать от российского МИДа, чтобы он защищал свободу слова в Беларуси. "Невозможно находиться в союзе с государством, которое допускает такие репрессии в отношении людей, которые требуют всего лишь честных выборов", — заявил политик.

В Беларуси на сегодняшний день политзаключёнными признаны 659 человек.

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