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Бывший чиновник Кремля описал реакцию людей на высоких постах на теракты 9/11

Экс-глава экономического управления Кремля о теракте 11 сентября: первой реакцией был ужас.

Фото: Reuters

После терактов 11 сентября в кулуарах правительства звучали разные версии последствий произошедшего, но несмотря на весь ужас, мало кто говорил о потенциальной угрозе для России — все понимали, что имел место акцентированный удар по США группировкой, которую они сами и взрастили. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший начальник экономического управления Кремля, участник государственного визита президента Владимира Путина в США в ноябре 2001 года Антон Данилов-Данильян.

Взгляд изнутри

О теракте, произошедшем в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) направили авиалайнеры в башни-близнецы Всемирного торгового центра, Данилов-Данильян как и многие узнал из СМИ. Первой реакцией, по его словам, был ужас — никто не ожидал, что атака может быть настолько масштабной и пугающей.

Я занимался внутренними экономическими вопросами, инвестициями, так что никакой мгновенной информации по внутренним каналам не получал, о случившемся узнал только с экрана телевизора. Первой реакцией был самый настоящий ужас — никому из нормальных людей, даже занимавших высокие посты, не могло и в голову прийти, что может случиться что-то подобное

Антон Данилов-Данильян
бывший начальник экономического управления президента России

«Но, как госслужащий, я собрал своих коллег на мозговой штурм для обсуждения вопросов об экономических последствиях теракта, скажется ли это на потреблении, на инвестициях и прочем. Все это легло в наши оперативные заметки», — продолжил собеседник «Ленты.ру».

Через два месяца, в ноябре 2001 года, Данилов-Данильян вошел в делегацию президента России Владимира Путина, которая отправилась в США в рамках государственного визита. По словам бывшего чиновника, тогда уже прошли все основные оперативные расследования, и сомнений, что теракт организовала «Аль-Каида», не оставалось ни у кого.

«Все необходимые реакции уже произошли, были приняты меры по Афганистану, ситуация начала постепенно успокаиваться. Естественно, в ходе визита мы выражали сочувствие всем нашим собеседникам, поскольку национальная трагедия здесь очевидна. А дальше приступили к обычным переговорным процессам», — резюмировал Данилов-Данильян.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.
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