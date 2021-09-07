







"Талибы объявили состав своего временного правительства, оно заполнено муллами, принадлежащими двум основным пуштунским племенам дуррани или гильзаи. Ни одного представителя таджиков, хазарейца, узбека", - пишет сетевое издание Afghanistan Fact Checks во вторник.





Перед этим представитель движения "Талибан" Вардак Альханафи сообщил, пишет interfax.by, что объявлен полный состав членов кабинета радикального движения.





Главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб, министра иностранных дел Амир Хан Моттаки. Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри - министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информация и культуры", - сообщил Альханафи.











