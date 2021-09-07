



— Был удивлен условиям, в которых это происходит: небольшое помещение, перед тобой решетка, стекло, телефонная трубка. Одновременно проходило 5 или 6 свиданий. Я посмотрел, что все телефонные трубки сведены на какой-то компьютер — похоже, разговор записывается. На стекле висит лист бумаги, где написано, что можно и нельзя говорить. Я запомнил, что нельзя спрашивать, с кем он сидит и про план тюрьмы.





Макс был без наручников, пишет the-village.me. Он был красиво одет. Я рассмотрел, что он хорошо подкачан физически. Чистеньки. Хорошо выбрит. С прической. Но я ему посоветовал сделать прическу, как у меня (Александр побрит налысо — The Village Беларусь) — это поможет сэкономить на шампуне, а минус шампунь — это дополнительных 200 граммов колбасы. А еще это поможет меньше страдать на тему, что нужно лишний раз мыться. Он обещал прислушаться, но говорит, что ему жена пока не разрешает так постричься.





Разговор был сложный. Больше всего мы обсуждали вчерашние события. Он называет суд спектаклем, театром. Макс рассказал, что он был удивлен незнакомым людям, которые сидели в зале суда еще до того, как туда пустили всех остальных. Они [Максим и Маша] пытались с ними заговорить, обратить на себя их внимание, но те даже не подняли глаза. Еще он рассказал, что их приехали снимать телевизионщики, но делали это молча, хотя Маша предлагала им что-нибудь спросить, взять интервью. <…>





Максим попросил прислать одежду. В колонии люди будут одеты в соответствующую одежду и ее можно купить в магазине — он назвал, где она продается. Лучше ехать со своей одеждой туда, потому что она удобнее. Попросил передать большую сумку для писем, которых насобиралось несколько тысяч. <…>





Я заметил, что как только прозвучала команда «все», он сразу подскочил и пошел — то есть человек стал более дисциплинированным (смеется). Может это в будущем поможет его жене. <…>





Я хотел бы обратиться ко всем, кто что-то пишет в фейсбуке или телеграмме. Если можно, избегайте двух выражений. Первое — не говорите, что все будет хорошо. Не надо. Все оно пока что плохо и никаких оснований считать, что все будет хорошо, нет. А на здоровье родных это не очень хорошо отражается. Второе — не надо говорить, что они свой срок не отсидят. Вот когда не отсидят, тогда вы и будете об этом писать. А сейчас вы поселяете в нас какую-то пустую надежду.