Лукашенко назначил нового председателя Мингорсуда и повысил старого
Во вторник Александр Лукашенко подписал указ №331 о назначении и снятии с должностей ряда судей. Новые судьи назначены в Верховный, Витебский областной суд и Мингорсуд, сообщает пресс-служба.
Фото: Reform.by
Так, Татьяна Тупик, которая ранее была заместителем председателя Минского городского суда, пишет Reform.by, назначена на должность председателя этого суда. А предыдущий председатель, Павел Коршунович, стал судьей Верховного суда.
Первым зампредом Витебского областного суда назначен Игорь Стефановский. Также указом назначаются и снимаются некоторые судьи и председатели разных судов в регионах.
Кроме того, Лукашенко подписал указ №332, касающийся присвоения судьям квалификационных классов.
20:39 07/09/2021
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