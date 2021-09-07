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Лукашенко назначил нового председателя Мингорсуда и повысил старого

Во вторник Александр Лукашенко подписал указ №331 о назначении и снятии с должностей ряда судей. Новые судьи назначены в Верховный, Витебский областной суд и Мингорсуд, сообщает пресс-служба.

Фото: Reform.by

Так, Татьяна Тупик, которая ранее была заместителем председателя Минского городского суда, пишет Reform.by, назначена на должность председателя этого суда. А предыдущий председатель, Павел Коршунович, стал судьей Верховного суда.

Первым зампредом Витебского областного суда назначен Игорь Стефановский. Также указом назначаются и снимаются некоторые судьи и председатели разных судов в регионах.

Кроме того, Лукашенко подписал указ №332, касающийся присвоения судьям квалификационных классов.
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