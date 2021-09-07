Фото: Оксана Маркарова, посол Украины в США (mof.gov.ua)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Маркаровой в Facebook.





"MNNA - статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не о нас", - подчеркнула посол.





Маркарова отметила, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предоставляет большие возможности для тесного сотрудничества с Альянсом и развития возможностей украинской армии.





"США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включительно с летальным, но с которым во время визита Зеленского мы подписали очень сильное Рамочное соглашение, которое открывает двери в конкретных крупных проектов. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США", - пояснила она.





Завтра Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть обращение к американскому конгрессу с призывом предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО.











