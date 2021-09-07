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Отмечается, что уже существующая стена из колючей проволоки не сможет сдержать напор беженцев, которые спасаются от новой власти. Однако власти Ашхабада заявили о том, пишет News.ru, что существующее ограждение охраняют вооружённые отряды с беспилотниками.





В свою очередь идеи о возведении бетонной стены обсуждались в Туркменистане в течение нескольких лет. Пограничные службы и до последних событий постоянно останавливали нелегалов из Афганистана. Однако в последнее время сложная обстановка в афганском регионе привела к тому, что сейчас туркменским властям придётся принять решение по укреплению своих рубежей.





Ранее стало известно, что граница Узбекистана с Афганистаном полностью закрыта, пересечение через КПП «Термез» не осуществляется. Данная мера необходима для обеспечения безопасности граждан.





Также президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в ближайшее время может начаться строительство стены на границе с Белоруссией при сохранении напряжённой ситуации из-за мигрантов.



