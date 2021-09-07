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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Юлия Слуцкая — "Герой свободы прессы"

Основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая стала Героем Мировой свободы прессы. Она получит награду Международного института прессы. Ее присуждают журналистам, внесшим значительный вклад в продвижение свободы прессы, особенно в условиях большого личного риска.


Вручение премии состоится 16 сентября в Вене.

Слуцкая была политзаключенной. Она вышла на свободу 19 августа после почти 8 месяцев в СИЗО в Минске. Юлия Слуцкая и еще несколько сотрудников Press Club Belarus были освобождены от уголовной ответственности в связи с "добровольным возмещением причиненного ущерба", пишет Еврорадио.
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