Юлия Слуцкая — "Герой свободы прессы"
Основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая стала Героем Мировой свободы прессы. Она получит награду Международного института прессы. Ее присуждают журналистам, внесшим значительный вклад в продвижение свободы прессы, особенно в условиях большого личного риска.
Вручение премии состоится 16 сентября в Вене.
Слуцкая была политзаключенной. Она вышла на свободу 19 августа после почти 8 месяцев в СИЗО в Минске. Юлия Слуцкая и еще несколько сотрудников Press Club Belarus были освобождены от уголовной ответственности в связи с "добровольным возмещением причиненного ущерба", пишет Еврорадио.
18:46 07/09/2021
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