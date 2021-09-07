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Продюсер «Дождя»: «Кругом говорят – не время героев. Это чушь»

Музыкальный критик – о приговоре Максиму Знаку и Марии Колесниковой (10 и 11 лет).

Продюсер «Дождя»: «Кругом говорят – не время героев. Это чушь»
– Всё просто. Кругом говорят: не время героев. Это чушь, – пишет российский продюсер Миша Козырев. – Люди, совершающее невозможное, сознательно идущие «на плаху» или за решётку во имя своей страны, – это ГЕРОИ. 

Не могу ответить себе на вопрос «А что бы я сделал на их месте?».  Не могу сказать, когда впереди жизнь в свободном мире и возможность максимально помочь своей стране, но из-за рубежа, порвал бы я паспорт на границе, понимая, что тебя бросят в застенки; или принял бы решение пойти за решётку с готовностью умереть (тем более, что твоя страна уже пыталась тебя убить)...

Боюсь, что «яиц бы мне не хватило». Но тем больше я преклоняюсь перед этими моими героями: Марией Колесниковой и Алексеем Навальным, моими современниками, вошедшими в историю навсегда.  Будут акции, пикеты, премии (включая, я уверен, Нобелевскую премию мира), все злобные никчёмные прохвосты-пропагандисты уйдут в небытие, главное – не забывать про героев.

Про Алексея и Марию. Помнить каждый день их имена и их участь. И стараться мерять свою жизнь по их судьбам. Благородство, свет и готовность идти до конца ради верности своим идеалам свободы...
Источник: Салідарнасць
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