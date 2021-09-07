– Всё просто. Кругом говорят: не время героев. Это чушь, – пишет российский продюсер Миша Козырев. – Люди, совершающее невозможное, сознательно идущие «на плаху» или за решётку во имя своей страны, – это ГЕРОИ.





Не могу ответить себе на вопрос «А что бы я сделал на их месте?». Не могу сказать, когда впереди жизнь в свободном мире и возможность максимально помочь своей стране, но из-за рубежа, порвал бы я паспорт на границе, понимая, что тебя бросят в застенки; или принял бы решение пойти за решётку с готовностью умереть (тем более, что твоя страна уже пыталась тебя убить)...





Боюсь, что «яиц бы мне не хватило». Но тем больше я преклоняюсь перед этими моими героями: Марией Колесниковой и Алексеем Навальным, моими современниками, вошедшими в историю навсегда. Будут акции, пикеты, премии (включая, я уверен, Нобелевскую премию мира), все злобные никчёмные прохвосты-пропагандисты уйдут в небытие, главное – не забывать про героев.





Про Алексея и Марию. Помнить каждый день их имена и их участь. И стараться мерять свою жизнь по их судьбам. Благородство, свет и готовность идти до конца ради верности своим идеалам свободы...