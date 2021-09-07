Юрий Воскресенский на форуме в Карпаче. Фото из телеграм-канала Воскресенского





Это крупная конференция, в которой участвуют ведущие европейские политики, в том числе там выступит Светлана Тихановская, пишет reform.by. Организаторы форума уверяют, что это ошибка.





Имя Воскресенского в списках участников форума обнаружилось вчера. В его краткой биографии значилось, что он политолог и экономист, глава КСДС, был в прошлом году задержан КГБ и признан политзаключенным, но был освобожден «президентом Лукашенко». Это описание было предоставлено самим Воскресенским. После того как об этом написал ряд СМИ, организаторы удалили имя Воскресенского с сайта.





Тем не менее, очевидно, приглашение аннулировано не было, так как сегодня Воскресенский приехал на форум и зарегистрировался как участник. Фото с бейджем мероприятия он опубликовал в своем телеграм-канале. Он намекнул, что польские политики якобы готовы к сотрудничеству с белорусским режимом и «хотят навести мосты».









«Радыё Свабода» обратилось за комментарием к одному из организаторов форума — бывшему послу в Украине и Латвии Ежи Мареку Новаковскому. Он сообщил, что Воскресенского действительно пригласили на форум (там тысячи участников), но это было сделано по ошибке одной из сотрудниц, которая «не очень знает ситуацию в Беларуси». Когда это выяснилось, аннулировать приглашение было уже поздно. Но у Воскресенского не будет возможности выступить на форуме, заверил Новаковский.





«Когда я увидел, что его пригласили, то схватился за голову», — признался он.





Сам Воскресенский на такие объяснения организаторов говорит, что это «убаюкивание экс-беларусов», то есть противников режима. Как он сказал в комментарии РС, он считает, что никакой ошибки не было и организаторы обеспечили ему приглашение, визу и проживание в отеле якобы совсем не просто так. Он добавил, что на форуме собирается наладить контакты с польскими политиками, чиновниками и экспертами и убедить их в том, что Польша и Беларусь должны восстановить прежние торгово-экономические отношения.