



Особенно громко возмутились страны, у которых в Гвинее есть экономические интересы: они опасаются пересмотра действующих контрактов. Россия среди прочих потребовала освобождения Конде — одного из своих близких зарубежных партнеров. Переворот произошел накануне планировавшегося — но в последний момент отмененного — визита в РФ главы МИД Гвинеи.





Гвинея будет выполнять все свои обязательства по добыче полезных ископаемых, пообещал в понедельник подполковник Мамади Думбуя, под чьим командованием накануне «Группа сил специального назначения» вооруженных сил Гвинеи взяла штурмом президентский дворец и арестовала главу государства 83-летнего Альфу Конде.





Глава мятежников подчеркнул «свою приверженность обеспечению благоприятного режима для иностранных инвестиций в стране».





В качестве доказательства, что новые хозяева страны не будут мешать работе иностранных компаний, было принято решение отменить комендантский час в тех районах страны, где идет горнорудное производство.





Мамади Думбуя также заверил, что не будет устраивать «охоту на ведьм» против членов правительства, и рассказал о планах начать консультации, которые «определят общие параметры» переходного периода. В то же время судьба свергнутого президента вечером в понедельник оставалась неизвестной. Накануне утверждалось, что он содержится в некоем «безопасном месте» под контролем военных.





В воскресенье гвинейская хунта, по западноафриканской традиции приняв звучное название «Национальный комитет по сплочению и развитию», приостановила действие конституции, распустила правительство, анонсировала замену губернаторов и префектов новыми военными администраторами и вызвала на совещание бывших членов правительства.





В своем первом видеообращении к нации подполковник Думбуя назвал несколько чувствительных для населения внутренних проблем страны, которыми он оправдывает переворот. Это тяжелая социально-политическая и экономическая обстановка, дисфункциональность республиканских институтов, инструментализация правосудия.





Сейчас при производстве 20% алюминия в мире используются бокситы из Гвинеи — одной из самых бедных стран. Алюминиевая ассоциация уже выразила обеспокоенность этой ситуацией.





Слова Мамади Думбуя о «благоприятном режиме» должны были успокоить международное сообщество, которое единодушно осудило военный переворот.

«Насилие и любые неконституционные меры только подорвут перспективы Гвинеи в плане мира, стабильности и процветания»,— заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.





Аналогичную позицию заняли ООН, ЕС и Африканский союз. Самая же громкая критика переворота прозвучала из уст России и Китая, которых связывало самое тесное партнерство с Альфой Конде.





«В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло»,— подчеркнули в МИД РФ.





Примечательно, что именно на этой неделе Москву с рабочим визитом должен был посетить министр иностранных дел Гвинеи Ибраим Халиль Каба. В связи с развитием ситуации переговоры были отменены.





На территории Гвинеи сейчас находятся 315 российских граждан, в основном сотрудники Роспотребнадзора, а также компаний «Русал» и Nordgold, сообщил «РИА Новости» пресс-атташе посольства РФ Родион Садыков. По информации посольства, никто из них не пострадал. В Гвинее работает много иностранных компаний, но в целом страна находилась в сфере влияния китайского и российского бизнеса.





«Русал» (завод «Фриа» и «Компания бокситов Киндии») и Nordgold — одни из крупнейших работодателей страны, немало инвестировавшие в медицинскую и образовательную инфраструктуру. Помимо них, в Гвинее есть и другие российские компании. Всем им, как и другим иностранцам, инвестирующим в республику, есть о чем беспокоиться.





Переворот в Гвинее меняет конъюнктуру мирового рынка алюминия

В 2009 году предшественник Альфы Конде — Дадис Камара угрожал пересмотром лицензионных соглашений с иностранными компаниями и даже национализацией некоторых из них, в том числе «Русала». В отношении компании был подан иск с требованием аннулирования приватизации боксито-глиноземного завода в Фриа и выплаты $1 млрд компенсации.





Многие видели в этом популистские меры для привлечения симпатии населения. Несмотря на большие инвестиции в образовательную, медицинскую и социальную инфраструктуру, иностранные компании сталкиваются в Гвинее с регулярной критикой оппозиции, профсоюзов и организаций гражданского общества за пренебрежение санитарными и экологическими стандартами, коррупционные эпизоды при получении лицензий и слабую дисциплину в уплате налогов.





На этом сыграл и сам Альфа Конде в своей предвыборной кампании 2010 года. Он обещал национализировать «Фриа» и поставил под сомнение законность российских концессий на крупнейшем в мире месторождении бокситов Диан-Диан.





Компания была включена в список из 41 предприятия, которые, как утверждалось, недоплатили налоги. Против «Русала» борьбу параллельно вели и профсоюзы (за повышение зарплат и улучшение условий труда). Забастовка привела к остановке завода в 2012 году. Возобновить работу удалось лишь через шесть лет. Однако и на этом проблемы не закончились.





Резонанс, в частности, получило сожжение в октябре 2019 года вагона бокситов, принадлежавшего «Русалу» и эмиратской GAC. Это сделали протестующие местные жители, которые добивались улучшения доступа к электроэнергии и водоснабжению. Впрочем, ряд экспертов увидели в происшедшем проявление конкуренции со стороны китайских инвесторов, заинтересованных в активах «Русала». Тем не менее, несмотря на все проблемы, Москва в последние годы была достаточно близка с президентом Конде.





Причем эта близость спровоцировала недовольство гвинейской оппозиции. В январе 2019 года тогдашний посол России в Гвинее Александр Брегадзе в ходе дипломатической церемонии, которая транслировалась в эфире национального телевидения, отметил: «Это конституции адаптируются к реальности, а не реальность к конституции». А также припомнил русскую пословицу о том, что «коней на переправе не меняют».





Все это было воспринято как предложение Альфе Конде изменить конституцию и баллотироваться на новый срок. Оппозиция тут же уличила Москву в попытке вмешательства во внутренние дела страны, у здания посольства прошла серия митингов. Спустя два месяца в Гвинею был назначен новый посол РФ.





Сейчас, вразрез с критикой международного сообщества, часть населения (особенно жители оппозиционных кварталов столицы и некоторых других городов страны) рукоплескала взятию власти военными, которые среди прочего обещали принять новую конституцию.





В течение 2019–2020 годов гражданские активисты, а также оппозиционные и профсоюзные структуры, сплотившиеся в «Объединенный фронт защиты конституции», протестовали против принятия проекта нового основного закона страны, открывавшего президенту Конде путь к третьему и четвертому сроку.





Однако оппозиции не удалось убедить граждан бойкотировать референдум, состоявшийся в марте 2020 года, а также сорвать президентские выборы семь месяцев спустя. Альфа Конде получил 59,5% голосов, а за поправки к конституции проголосовали 91,5% из 58,2% избирателей.





Пострадавший от репрессий активист и политэмигрант, профессор Сорбонны, социалист и панафриканист Альфа Конде пришел к власти в 2010 году на фоне порожденного чередой военных переворотов распада государственных органов, высокой инфляции и межэтнической поляризации. Как он сам говорил, буквально принял «страну без государства».





Президент Конде смог добиться наведения определенного институционального порядка и достаточно высоких показателей макроэкономической и социальной стабильности. Средний темп роста ВВП при господине Конде составлял 6%, а инфляция в первые годы снизилась примерно в два раза — до 8,5%, но затем превысила 10%.





Однако злоупотребление идеологией стабильности в итоге привело к нарастанию авторитарных, а то и репрессивных тенденций в госуправлении и застойных — в экономике.





Международный валютный фонд в 2019 году охарактеризовал ситуацию в Гвинее как «рост без развития». Речь об успехах добывающего сектора в ущерб другим секторам и без явных изменений доходов и качества жизни населения. По многим социальным, санитарным и образовательным показателям Гвинея значительно отстает от соседей.







