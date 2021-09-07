Об этом сообщается в телеграм-канале российского издания Sputnik.





Отметим, что активисты вышли на митинг с также с лозунгами о дружбе двух стран.













Напомним, 26 мая правительство Украины приняло решение о прекращении авиасообщения с Беларусью. Спустя три дня Киев официально запретил самолетам белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство Украины для полетов в другие страны.