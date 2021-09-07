Какие-то люди с госфлагами РБ требовали в Киеве открыть воздушное пространство с Беларусью
В Киеве у здания Верховной Рады некие местные жители вышли на митинг с требованием открыть воздушное пространство с Беларусью.
Об этом сообщается в телеграм-канале российского издания Sputnik.
Отметим, что активисты вышли на митинг с также с лозунгами о дружбе двух стран.
Напомним, 26 мая правительство Украины приняло решение о прекращении авиасообщения с Беларусью. Спустя три дня Киев официально запретил самолетам белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство Украины для полетов в другие страны.
Источник: politring.com
17:07 07/09/2021
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