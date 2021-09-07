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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Какие-то люди с госфлагами РБ требовали в Киеве открыть воздушное пространство с Беларусью

В Киеве у здания Верховной Рады некие местные жители вышли на митинг с требованием открыть воздушное пространство с Беларусью.

Об этом сообщается в телеграм-канале российского издания Sputnik.

Отметим, что активисты вышли на митинг с также с лозунгами о дружбе двух стран.



Напомним, 26 мая правительство Украины приняло решение о прекращении авиасообщения с Беларусью. Спустя три дня Киев официально запретил самолетам белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство Украины для полетов в другие страны.
Источник: politring.com
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