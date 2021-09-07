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Бывший еврокомиссар предстанет перед судом по делу о взятке в 60 млн евро

Бывшему европейскому комиссару Джону Далли будут предъявлены обвинения в связи со скандалом о взяточничестве, который привел к его отставке с Еврокомиссии в 2012 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

17 сентября Далли предстанет перед судом на Мальте в связи с его участием в деле, которое стало известно как "Даллигейт". Он сказал, что обвинения были частью кампании против него.

Помощник Далли Сильвио Заммит якобы пытался получить взятку в размере 60 млн евро от шведской табачной компании, чтобы отменить запрет ЕС на снюс, разновидность бездымного табака.

В то время Далли был европейским комиссаром по здравоохранению, который отвечал за проведение реформ табачных правил ЕС. В декабре 2012 года Заммит был обвинен в торговле влиянием.

Далли покинул пост в октябре 2012 года и заявил, что бывший президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заставил его уйти после того, как представил ему отчет Управления по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Джованни Кесслер, который в то время возглавлял OLAF, сказал, что существуют "недвусмысленные косвенные доказательства" того, что Далли знал о попытке подкупа.

В 2019 году Суд ЕС отклонил иск Далли о компенсации ущерба, который, по его утверждениям, он получил в результате потери работы.

Далли никогда не предъявляли обвинений на Мальте. Он вернулся в страну в 2013 году, после того как новоизбранное лейбористское правительство сняло с должности комиссара полиции Джона Риццо, который сказал, что у Далли есть дело, на которое нужно дать ответ.
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