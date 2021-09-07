Уже взялись за священников? Сообщают об обыске у священника Дионисия Коростелева
Сообщают, что сейчас проводится обыск у православного священника Дионисия Коростелева
Дионисий Коростелев - сына протоирея Игоря Коростелева, настоятеля минского храма Всех Скорбящих Радость, благочинного 2-го столичного округа.
Об обыске сообщил на своей странице в Фейсбуке Александр Шрамко.
На вопрос, что это означает, Александр Шрамко предположил, что "взялись за священников, наверное. Причем даже из маститых семей".
15:23 07/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение