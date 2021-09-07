+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Уже взялись за священников? Сообщают об обыске у священника Дионисия Коростелева

Сообщают, что сейчас проводится обыск у православного священника Дионисия Коростелева

Дионисий Коростелев - сына протоирея Игоря Коростелева, настоятеля минского храма Всех Скорбящих Радость, благочинного 2-го столичного округа. 

Об обыске сообщил на своей странице в Фейсбуке Александр Шрамко.

На вопрос, что это означает, Александр Шрамко предположил, что "взялись за священников, наверное. Причем даже из маститых семей".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]