Дионисий Коростелев - сына протоирея Игоря Коростелева, настоятеля минского храма Всех Скорбящих Радость, благочинного 2-го столичного округа.





Об обыске сообщил на своей странице в Фейсбуке Александр Шрамко.





На вопрос, что это означает, Александр Шрамко предположил, что "взялись за священников, наверное. Причем даже из маститых семей".



















