Костел отреагировал на обложку последнего номера "Минской правды", где к священникам дорисовали свастику.





"Во время, когда белорусский народ, уставший решением общественно-политических вопросов, измученный борьбой с пандемией коронавируса, в свете новообразованного государственного праздника "народного единства", редакция газеты "Минская правда" Минского облисполкома 7 сентября 2021г. плюет в лицо нескольким миллионам католиков, которые живут в нашей стране, а если внимательно посмотреть на размещенную на первой странице карикатуру, где унижается крест, то считаю, что оскорбляет всех христиан. Пропаганда нацистской символики",- написал пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.





Ксендз задается вопросом: "Что это? Провокация? Хайп?"





"Грустно, но это наша действительность! Не могу не напомнить, что каждое воскресенье мы молимся и за врагов церкви!"



