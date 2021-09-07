+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ксендз Юрий Санько: Что это? Провокация? Хайп?

Пресс-секретарь беларуской католической церкви Юрий Санько прокомментиовал карикатуру на обложке государственный газеты, где священников изобразили с крестами в виде нацистской свастики.

Ксендз Юрий Санько: Что это? Провокация? Хайп?
Костел отреагировал на обложку последнего номера "Минской правды", где к священникам дорисовали свастику.

"Во время, когда белорусский народ, уставший решением общественно-политических вопросов, измученный борьбой с пандемией коронавируса, в свете новообразованного государственного праздника "народного единства", редакция газеты "Минская правда"  Минского облисполкома 7 сентября 2021г. плюет в лицо нескольким миллионам католиков, которые живут в нашей стране, а если внимательно посмотреть на размещенную на первой странице карикатуру, где унижается крест, то считаю, что оскорбляет всех христиан. Пропаганда нацистской символики",- написал пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

Ксендз задается вопросом: "Что это? Провокация? Хайп?"

"Грустно, но это наша действительность! Не могу не напомнить, что каждое воскресенье мы молимся и за врагов церкви!"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]