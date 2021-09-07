Ксендз Юрий Санько: Что это? Провокация? Хайп?
Пресс-секретарь беларуской католической церкви Юрий Санько прокомментиовал карикатуру на обложке государственный газеты, где священников изобразили с крестами в виде нацистской свастики.
Костел отреагировал на обложку последнего номера "Минской правды", где к священникам дорисовали свастику.
"Во время, когда белорусский народ, уставший решением общественно-политических вопросов, измученный борьбой с пандемией коронавируса, в свете новообразованного государственного праздника "народного единства", редакция газеты "Минская правда" Минского облисполкома 7 сентября 2021г. плюет в лицо нескольким миллионам католиков, которые живут в нашей стране, а если внимательно посмотреть на размещенную на первой странице карикатуру, где унижается крест, то считаю, что оскорбляет всех христиан. Пропаганда нацистской символики",- написал пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.
Ксендз задается вопросом: "Что это? Провокация? Хайп?"
"Грустно, но это наша действительность! Не могу не напомнить, что каждое воскресенье мы молимся и за врагов церкви!"
14:49 07/09/2021
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