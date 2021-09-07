







Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил функционер Объединенной гражданской партии Владимир Казак.





По его словам, сомнений в том, что Мария Колесникова и Максим Знак получат наказание в виде тюремного заключения, не было никаких.





«Особенно учитывая тот факт, что в прошлогодних протестах Мария Колесникова выступила знаковой фигурой наряду со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало», - добавил он.





В то же время Казак считает маловероятным тот факт, что осужденные Колесникова и Знак отсидят свой срок в тюрьме до конца.





«Я думаю, что под давлением санкций Минск сменит позицию – белорусским властям слишком дорого их содержать. Поэтому, я полагаю, они выйдут раньше положенного срока», - предположил функционер ОГП.





По мнению Казака, тот факт, что на судебный процесс в отношении Колесниковой и Знака не пустили иностранных дипломатов, которые изъявляли желание там присутствовать, свидетельствует о боязни белорусских властей. Поэтому, убежден он, сегодняшняя реакция стран Запада на приговор оппозиционерам, безусловно, имеет влияние на руководство страны.





«Власть нервничает, она играет роль, что, мол, у нее все в стране под контролем. Однако в реальност� у нее не все под контролем», - подытожил он.





Напомним, что суд приговорил членов координационного совета оппозиции Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам лишения свободы. Защита Колесниковой и Знака заявила, что обжалует приговор оппозиционерам в Верховном суде.





Колесникову и Знака судили за сговор с целью захвата государственной власти. В частности, Колесникова обвиняется в причинении ущерба национальной безопасности (ч. 3 ст. 361), заговору с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1). Уголовное дело по обвинению членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака начали рассматривать в Минском областном суде 4 августа 2021 года.