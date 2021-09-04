28 августа стало известно, что для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск России, пишет Вelarusinfocus





3 сентября ожидалось прибытие авиационной составляющей центра (самолетов Су-30СМ ВКС России) на авиабазу в Барановичи (на момент подготовки данного текста 04.09.2021 подтверждения этого нет).





Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято министерствами обороны двух стран 5 сентября.





Стоит напомнить, что в 2013 году Минск и Москва достигли соглашения о создании в Беларуси российской авиабазы. Планировалось приступить к ее размещению на авиабазе в Барановичах с передислокацией туда первого звена из 4-х российских истребителей в декабре 2013 года.





Создание полноценной авиабазы должно было быть закончено к 2015 году. Однако, российская агрессия против Украины привела к тому, что Лукашенко сначала тормозил создание объекта, а позднее и вовсе отказался от этой идеи.





Очевидно, что соглашения и 2013 года о создании российской авиабазы, и текущее о создании совместного учебно-боевого центра являются проявлением традиционной тактики беларуского режима по «торговле безопасностью», попыткой решить политические и экономические вопросы демонстрацией лояльности Кремлю в военной сфере.





И одновременно попыткой принудить Запад к диалогу на условиях Минска. Ибо «если вы не хотите разговаривать в Беларуси с Лукашенко, то вы будете разговаривать в Беларуси с Путиным».





Однако, эта старая тактика не является новостью для России и Запада. И создает предпосылки для возвращения Москвой в повестку дня вопроса о переформатировании российского военного присутствия в Беларуси в полноценную военную базу.





Причем, именно в первоначально планировавшимся Кремлем неоколониальном формате.





Создание российской военной базы может быть напрямую обусловлено поддержкой Кремлем транзита власти в Беларуси. Частью которого является анонсированная конституционная реформа.