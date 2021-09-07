Две параллельные Беларуси

Президентские выборы и все, что происходило после них, вывели эту Беларусь на новый уровень, познакомили с ней мир, сделали из нее актора, с которым считаются и которому помогают.





Год назад в Беларуси состоялись президентские выборы, которые стали прологом к затяжному политическому кризису, продолжающемуся и по сей день. За эти 12 месяцев международный образ Беларуси из «регионального донора стабильности» и «мирной переговорной площадки» деградировал в образ жестокого тоталитарного режима, нарушающего все мыслимые и немыслимые международные обязательства и правовые нормы.





На протяжении многих лет с момента первой и единственной честной победы Александра Лукашенко на президентских выборах в 1994 году, внутри возглавляемой им страны фактически сосуществовали две Беларуси.





Первая — авторитарная, которую представляла официальная власть, бюрократическая вертикаль и ее сторонники. Вторая — стремится к свободе и демократии, но находится под постоянным давлением и преследованием со стороны первой.





Эти две Беларуси никогда не были не то что равными, но даже хотя бы сопоставимыми по силе и значимости внутри и внешнеполитическими игроками. Фактически до 2020 года на международной арене реальное политическое представительство имела лишь одна из них — авторитарная Беларусь во главе с Лукашенко.





В прошлом году ситуация кардинально изменилась, и «свободная Беларусь» тоже, наконец, превратилась в шахматную фигуру на большой геополитической доске. Пока она не смогла стать единственной, не смогла заменить собой авторитарную, но сумела отстоять свое место под солнцем и получить право на международное признание.





Как Беларусь превратилась в две Беларуси

Беларусь фактически превратилась в двухсубъектного международного игрока. Нынешняя Беларусь на международной арене — это Лукашенко с верным ему МИДом с одной стороны и Светлана Тихановская с сотнями политических заключенных, которые бросили вызов режиму прошлым летом, — с другой.





С таким положением дел вынуждены считаться все без исключения международные партнеры, вне зависимости от того, какую именно из этих двух Беларусей они поддерживают.





Россия опасается, что «свободная Беларусь» придет на замену Лукашенко и непоправимо навредит российским интересам, поставит под угрозу все вложенные сюда ранее политические и экономические инвестиции. Поэтому Москва делает ставку на поддержку политиков, силой удерживающих власть в Беларуси, которые стали изгоями для половины мира.





Но при всем своем желании она не может просто закрыть глаза на происходящее, сделать вид, что второй Беларуси не существует. России приходится мириться с тем, что белорусское общество фундаментально изменилось за последний год и не собирается возвращаться в свое прежнее докризисное состояние.





Внутренняя нелегитимность Лукашенко со временем будет только усиливаться и может привести к его внезапному свержению, кровавой гражданской войне или политическим преобразованиям на условиях народа, но не на условиях России. Это рано или поздно заставит Россию задуматься (если она этого еще не сделала) об альтернативных подходах взамен слепой поддержки непопулярного правителя.





Аналогично обстоят дела и для стран Запада. ЕС и США могут сколько угодно отказывать Лукашенко в легитимности, но именно он перехватывает самолеты с их гражданами на борту и разжигает искусственные миграционные кризисы на границах НАТО.





Борясь с действующим режимом, в том числе с помощью санкций, и Брюссель, и Вашингтон вынуждены учитывать последствия своих действий для другой части Беларуси. Той, которая, находясь в заложниках у Лукашенко, неминуемо становится жертвой его неудержимого желания отомстить Западу за санкции и международное давление.





Две Беларуси находятся в заложниках друг у друга

В таких странах, как Беларусь, находящихся на линии геополитического разлома между цивилизациями, любые политические трансформации неизбежно провоцируют кризис, а зачастую и внешнее (военное) вмешательство. Но спустя сложный кризисный год, Беларусь, вопреки опасениям многих, так и не превратилась в разменную монету в противостоянии России и Запада.





Несмотря на катастрофическое углубление зависимости Лукашенко от России, он не отдал ей метафорические ключи от страны и продолжает жестко отстаивать границы своих властных интересов. Точно так же он ни на йоту не желает отступать под давлением Запада и даже находит смелость и силы идти в атаку.





С другой стороны находится белорусское гражданское общество, которое тоже обрело новую для себя важную роль во внутри- и внешнеполитических процессах. И речь не только о десятках встреч на высшем уровне Светланы Тихановской, которая стала международным выразителем интересов этой «свободной Беларуси».





Речь еще и о белорусской диаспоре, не позволяющей иностранным правительствам вернуться в комфортное аморфное состояние business as usual, инициирует и активно лоббирует кампании по экономическому давлению на белорусские власти.





Зависит ли эта часть Беларуси от Запада? Безусловно, зависит, ибо опирается и рассчитывает на его политическую поддержку. Но последует ли она за Западом, если тот вдруг опять решит помириться с Лукашенко? Вне всяких сомнений, нет.





Именно поэтому никакие закулисные международные переговоры, как ожидали некоторые эксперты, например, от встречи Байдена и Путина, без участия представителей Беларуси не смогут разрешить текущий кризис.





Имплементация любых договоренностей будет возможна только в том случае, если они будут учитывать интересы обеих стран под названием Беларусь.





Пожалуй, гораздо более важной проблемой является то, что сами белорусы попали в ловушку внутриполитического пата и без активного международного участия попросту не могут из него выйти.





Одна сторона не в состоянии удержать Лукашенко от его деструктивных шагов против международных партнеров, сокращения иностранных посольств, организации контрабанды людьми и товарами.





В то же время и сам Лукашенко, несмотря на все его абсолютные полномочия, не способен остановить продолжающийся процесс построения новой сети международных контактов другой части белорусского общества.





И даже санкционная политика стран Запада, которая обрела новые формы и уровни жесткости, также является результатом этой параллельной внешней политики Беларуси, которая ему не подконтрольна.





Оформление такой дуальной версии Беларуси как международного актора можно считать самым главным эффектом событий минувшего года, главным внешнеполитическим изменением для нашей страны.





И именно оно в данный момент формирует рамки возможных сценариев будущего Беларуси.