Как сообщил БелаПАН информированный источник, обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса обоим предъявили на прошлой неделе. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента задержания.





Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа в качестве подозреваемых по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).





27 августа СК сообщил, что их также подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере — "свыше 100 тысяч рублей").





Санкция этой статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.





Помимо Левшиной и Новожилова 18 августа была задержана бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Правозащитники признали всех троих политзаключенными.





Боеву отпустили на свободу утром 28 августа под обязательство о явке. Она остается в статусе подозреваемой.





Также 18 августа после обысков в их квартирах и в офисе компании были задержаны журналисты БелаПАН Ирина Турчина и Захар Щербаков. Они были допрошены в управлении Следственного комитета по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении.





В этот день обыск прошел дома и у заместителя главного редактора БелаПАН Александра Зайцева, который на допрос не доставлялся из-за болезни, он подписал обязательство о явке.





В постановлениях на обыски было указано, что они проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.





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