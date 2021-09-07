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Главреду и бывшему директору БелаПАН предъявили обвинения

Директору и главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной, а также бывшему директору компании Дмитрию Новожилову предъявлены обвинения.

Главреду и бывшему директору БелаПАН предъявили обвинения
Как сообщил БелаПАН информированный источник, обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса обоим предъявили на прошлой неделе. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента задержания.

Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа в качестве подозреваемых по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 

27 августа СК сообщил, что их также подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере — "свыше 100 тысяч рублей"). 

Санкция этой статьи — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Помимо Левшиной и Новожилова 18 августа была задержана бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Правозащитники признали всех троих политзаключенными.

Боеву отпустили на свободу утром 28 августа под обязательство о явке. Она остается в статусе подозреваемой.

Также 18 августа после обысков в их квартирах и в офисе компании были задержаны журналисты БелаПАН Ирина Турчина и Захар Щербаков. Они были допрошены в управлении Следственного комитета по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении. 

В этот день обыск прошел дома и у заместителя главного редактора БелаПАН Александра Зайцева, который на допрос не доставлялся из-за болезни, он подписал обязательство о явке.

В постановлениях на обыски было указано, что они проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. 

Офис БелаПАН опечатан. Редакционный сервер и сервер, на котором размещался сайт компании, изъяты. Сайт БелаПАН недоступен.
Источник: naviny.online
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