"Железный человек" Кто такой Максим Знак, которого осудили на 10 лет
Выдающийся юрист, арбитр, «железный человек», поэт и бард. Кто такой Максим Знак, которого накануне приговоили к 10 годам колонии.
В Минске озвучили приговор заключенным Марии Колесниковой и Максиму Знаку, передает Свабода.
Бывших участников избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета судили вместе за закрытыми дверями. Приговор -11 лет колонии Колесниковой и 10 лет - Знаку. Судья Сергей Епихов.
Их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса:
- заговор с целью захвата власти;
- призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности;
- создание экстремистского формирования или руководства им.
Адвокаты политзаключенных уже заявили о том, что будут обжаловать приговоры. Вины никто из политзаключенных не признал.
Процесс занял всего 17 заседаний.
2 сентября обвиняемые выступили с последним словом. Мария Колесникова начала свою речь по-белорусски, процитировав отрывок из произведения писателя Ольгерда Бахаревича, который ей прислали в письме солидарные белорусы.
Также она выразила мысль, что процесс над ней и Максимом Знаком исторический, независимо от того, каким будет решение.
Перед оглашением приговора возле суда на улице Маяковского в Минске образовалась длинная очередь людей. Каждого пытались снять на видео люди в штатском.
Отца Марии Колесниковой пропустили в зал, иностранных дипломатов - нет.
Мария Колесникова и Максим Знак присоединились к избирательному штабу Виктора Бабарико в мае 2020-го — почти сразу после того, как тот объявил о своем решении участвовать в избирательной кампании.
Оба стали лицами кампании наравне с самим Бабарико — появлялись на процедуре подачи документов о регистрации инициативной группы в ЦИК, подавали туда собранные Бабарико подписи за выдвижение, активно комментировали ход кампании и планы штаба после задержания самого Бабарико.
После создания объединенного штаба и Максим Знак, и Мария Колесникова продолжили активную деятельность в избирательной кампании Светланы Тихановской.
После создания Координационного совета Знак и Колесникова вошли в его президиум.
11:34 07/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение