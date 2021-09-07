В Минске озвучили приговор заключенным Марии Колесниковой и Максиму Знаку, передает Свабода.





Бывших участников избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета судили вместе за закрытыми дверями. Приговор -11 лет колонии Колесниковой и 10 лет - Знаку. Судья Сергей Епихов.





Их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса:





- заговор с целью захвата власти;





- призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности;





- создание экстремистского формирования или руководства им.





Адвокаты политзаключенных уже заявили о том, что будут обжаловать приговоры. Вины никто из политзаключенных не признал.









Процесс занял всего 17 заседаний.





2 сентября обвиняемые выступили с последним словом. Мария Колесникова начала свою речь по-белорусски, процитировав отрывок из произведения писателя Ольгерда Бахаревича, который ей прислали в письме солидарные белорусы.





Также она выразила мысль, что процесс над ней и Максимом Знаком исторический, независимо от того, каким будет решение.





Перед оглашением приговора возле суда на улице Маяковского в Минске образовалась длинная очередь людей. Каждого пытались снять на видео люди в штатском.





Отца Марии Колесниковой пропустили в зал, иностранных дипломатов - нет.





Мария Колесникова и Максим Знак присоединились к избирательному штабу Виктора Бабарико в мае 2020-го — почти сразу после того, как тот объявил о своем решении участвовать в избирательной кампании.





Оба стали лицами кампании наравне с самим Бабарико — появлялись на процедуре подачи документов о регистрации инициативной группы в ЦИК, подавали туда собранные Бабарико подписи за выдвижение, активно комментировали ход кампании и планы штаба после задержания самого Бабарико.





После создания объединенного штаба и Максим Знак, и Мария Колесникова продолжили активную деятельность в избирательной кампании Светланы Тихановской.





После создания Координационного совета Знак и Колесникова вошли в его президиум.