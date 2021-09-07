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"Железный человек" Кто такой Максим Знак, которого осудили на 10 лет

Выдающийся юрист, арбитр, «железный человек», поэт и бард. Кто такой Максим Знак, которого накануне приговоили к 10 годам колонии.

"Железный человек" Кто такой Максим Знак, которого осудили на 10 лет
В Минске озвучили приговор заключенным Марии Колесниковой и Максиму Знаку, передает Свабода. 

Бывших участников избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета судили вместе за закрытыми дверями. Приговор -11 лет колонии Колесниковой и 10 лет - Знаку. Судья Сергей Епихов.

Их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса:

- заговор с целью захвата власти;

- призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности;

- создание экстремистского формирования или руководства им.

Адвокаты политзаключенных уже заявили о том, что будут обжаловать приговоры. Вины никто из политзаключенных не признал.


Процесс занял всего 17 заседаний. 

2 сентября обвиняемые выступили с последним словом. Мария Колесникова начала свою речь по-белорусски, процитировав отрывок из произведения писателя Ольгерда Бахаревича, который ей прислали в письме солидарные белорусы. 

Также она выразила мысль, что процесс над ней и Максимом Знаком исторический, независимо от того, каким будет решение.

Перед оглашением приговора возле суда на улице Маяковского в Минске образовалась длинная очередь людей. Каждого пытались снять на видео люди в штатском. 

Отца Марии Колесниковой пропустили в зал, иностранных дипломатов - нет.

Мария Колесникова и Максим Знак присоединились к избирательному штабу Виктора Бабарико в мае 2020-го — почти сразу после того, как тот объявил о своем решении участвовать в избирательной кампании. 

Оба стали лицами кампании наравне с самим Бабарико — появлялись на процедуре подачи документов о регистрации инициативной группы в ЦИК, подавали туда собранные Бабарико подписи за выдвижение, активно комментировали ход кампании и планы штаба после задержания самого Бабарико.

После создания объединенного штаба и Максим Знак, и Мария Колесникова продолжили активную деятельность в избирательной кампании Светланы Тихановской. 

После создания Координационного совета Знак и Колесникова вошли в его президиум.
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