



"Лукашенко приговорил Марию Колесникову к одиннадцати, а Максима Знака – к десяти годам тюрьмы. Жестокость и произвол не удивляют – все ожидаемо.





Но он сам, неужели не понимает, что и они, и другие его жертвы выйдут на следующий день после того, как он покинет трон?





Это же касается и наших начальников. Объявляют молодого человека пожизненно нежелательным на территории РФ. По чьей жизни пожизненно?





Солженицын писал, что после лагеря МГБ сослало его на ВЕЧНОЕ поселение в Казахстан. Он тогда написал стихотворение с вопросом, а вечно ли МГБ?





Суслов говорил Гроссману, что его книга выйдет не раньше, чем через двести лет – он сам собирался еще двести лет сидеть на своем посту или просто верил в принципиальную неизменность системы?





И, конечно, Тысячелетний Рейх.





А еще им нравится часовые пояса двигать – властелины времени, демиурги!





Они думают, они и их застенки вечны. Но это не так!



