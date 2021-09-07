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Адвокат Тихановского: Процесс закончится нескоро

Адвокат Наталья Мацкевич считает, что судебный процесс по делу Тихановского закончится нескоро. Вместе с ним судят Статкевича, Лосика.

Архивное фото, когда на суды еще могли попасть люди.

«Десять с половиной недель продолжается судебный процесс над Тихановским и др. И закончится, как видно, нескоро. Спрашивают: есть ли еще силы? — Есть. В этой комнате СИЗО-3 вырабатывается столько энергии, что можно бы подключить небольшую электростанцию и генерировать свет», — написала Наталья Мацкевич в своем фейсбуке.

Напомним, что вместе с Сергеем Тихановским в Гомеле судят Николая Статкевича, Игоря Лосика, Артема Сакова, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова. Суд начался 24 июня и проходит в закрытом режиме.
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