В Евросоюзе не сомневаются, что пятый пакет санкций будет введен против властей Беларуси. К тому же мировые политики ярко отреагировали на приговор Марии Колесниковой и Максима Знака. Они выразили поддержку заключенным, напомнили о действующих санкциях, а также призвали к дополнительным.





Источник в дипломатических кругах сообщает, что «нет никаких сомнений в том, что будут введены новые санкции, и они затронут людей, которые финансово поддерживают Лукашенко», пише т EuObserver.





А недавно стало известно, какие именно предложения внесли на слушаниях в Европарламенте.

«Отменить исключения в секторальных санкциях»

Одна из лидеров предвыборной гонки в Германии Анналена Баэрбок отметила, что «Мария Колесникова и Максим Знак — смелые борцы за демократию и права человека. Вы и все политические заключенные в Беларуси должны быть немедленно освобождены».





При этом она призвала призвала ввести дополнительные санкции и отменить лазейки в секторальных.





«Число политических заключенных в Беларуси растет с каждым днем. На этом фоне санкционный режим ЕС должен быть расширен и отменены исключения, например, в калийном или финансовом секторах».





К тому же, она призвала правительство Германии расширить помощь «политическим преследуемым», так как «квота в размере всего 50 гуманитарных виз явно слишком мала на этом фоне и нуждается в срочном увеличении».





Ранее советник �ветланы Тихановской Франак Вячорка пообещал работать над тем, «чтобы в санкционные списки попали все, кто имеет отношение к расправе над Марией и Максимом: судья, прокурор, свидетели, а также пропагандисты».

США: «Призываем к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси»

В Государственном департаменте США также осудили «политически мотивированный приговор и позорный приговор», вынесенный Колесниковой и Знаку.





«К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством полного игнорирования властями прав человека и основных свобод народа Беларуси, — написано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. — Как государство-участник ОБСЕ Беларусь обязалась уважать право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом, а также право на свободу выражения мнений и мирных собраний».





Также отмечено, что США поддерживает «стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране» и напомнили, что 9 августа в США издали «указ, согласно которому режим Лукашенко несет ответственность за свои нападения на демократию и права человека, транснациональные репрессии и коррупцию».





«Мы повторяем наш призыв к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси за осуществление своих прав человека внутри и за пределами Беларуси и к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая г-жу Колесникову и г-на Знака. Мы повторяем наш призыв к белорусским властям начать подлинный диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением», — отмечено в документе.

«Мир наблюдает за тем, что происходит в Беларуси»

В связи с ситуацией опубликовали заявление и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ):





«Я потрясен тем, что белорусские оппозиционные лидеры Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к длительным тюремным срокам по так называемым обвинениям в заговоре, — заявил президент ПАСЕ Рик Дамс — Эти приговоры совершенно необоснованные, и оба этих мужественных человека, которые всего лишь защищали основные права человека в своей стране, должны быть немедленно освобождены».





Он также добавил, что «этот приговор прозвучал всего через несколько дней после того, как наша Ассамблея включила Марию в шорт-лист Премии имени Вацлава Гавела в области прав человека 2021 года, которая отмечает выдающуюся работу гражданского общества по защите прав человека. Мир наблюдает за тем, что происходит в Беларуси».





Ранее в Евросоюзе также осудили «продолжающееся вопиющее неуважение минского режима прав человека и основных свобод народа Беларуси».

«Продолжают нападать на защитников демократии и свободы»

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также высказался о приговоре.





Вынесение приговора Марии Колесниковой и Максиму Знаку показывает, что белорусские власти продолжают нападать на защитников демократии и свободы. Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных.

«Польшча патрабуе безумоўнага вызвалення»





«Я полностью солидаризируюсь с Марией Колесниковой и Максимом Знаком, которым сегодня в Беларуси присудили драконовские приговоры. Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных. Этих людей заключили за борьбу за независимую и демократическую Беларусь».





Приговор Колесниковой и Знаку

6 сентября Марию Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы, а Максима Знака — к 10.





После суда адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.



