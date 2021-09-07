+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Нет никаких сомнений» — в ЕС заявили, что санкции против «кошельков Лукашенко» точно введут

А в Германии призвали убрать лазейки из действующих. Что известно?

«Нет никаких сомнений» — в ЕС заявили, что санкции против «кошельков Лукашенко» точно введут
В Евросоюзе не сомневаются, что пятый пакет санкций будет введен против властей Беларуси. К тому же мировые политики ярко отреагировали на приговор Марии Колесниковой и Максима Знака. Они выразили поддержку заключенным, напомнили о действующих санкциях, а также призвали к дополнительным.

Источник в дипломатических кругах сообщает, что «нет никаких сомнений в том, что будут введены новые санкции, и они затронут людей, которые финансово поддерживают Лукашенко», пишет EuObserver.

А недавно стало известно, какие именно предложения внесли на слушаниях в Европарламенте.

«Отменить исключения в секторальных санкциях»

Одна из лидеров предвыборной гонки в Германии Анналена Баэрбок отметила, что «Мария Колесникова и Максим Знак — смелые борцы за демократию и права человека. Вы и все политические заключенные в Беларуси должны быть немедленно освобождены».

При этом она призвала призвала ввести дополнительные санкции и отменить лазейки в секторальных.

«Число политических заключенных в Беларуси растет с каждым днем. На этом фоне санкционный режим ЕС должен быть расширен и отменены исключения, например, в калийном или финансовом секторах».

К тому же, она призвала правительство Германии расширить помощь «политическим преследуемым», так как «квота в размере всего 50 гуманитарных виз явно слишком мала на этом фоне и нуждается в срочном увеличении».

Ранее советник �ветланы Тихановской Франак Вячорка пообещал работать над тем, «чтобы в санкционные списки попали все, кто имеет отношение к расправе над Марией и Максимом: судья, прокурор, свидетели, а также пропагандисты».

США: «Призываем к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси»

В Государственном департаменте США также осудили «политически мотивированный приговор и позорный приговор», вынесенный Колесниковой и Знаку.

«К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством полного игнорирования властями прав человека и основных свобод народа Беларуси, — написано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. — Как государство-участник ОБСЕ Беларусь обязалась уважать право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом, а также право на свободу выражения мнений и мирных собраний».

Также отмечено, что США поддерживает «стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране» и напомнили, что 9 августа в США издали «указ, согласно которому режим Лукашенко несет ответственность за свои нападения на демократию и права человека, транснациональные репрессии и коррупцию».

«Мы повторяем наш призыв к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси за осуществление своих прав человека внутри и за пределами Беларуси и к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая г-жу Колесникову и г-на Знака. Мы повторяем наш призыв к белорусским властям начать подлинный диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением», — отмечено в документе.

«Мир наблюдает за тем, что происходит в Беларуси»

В связи с ситуацией опубликовали заявление и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ):

«Я потрясен тем, что белорусские оппозиционные лидеры Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к длительным тюремным срокам по так называемым обвинениям в заговоре, — заявил президент ПАСЕ Рик Дамс — Эти приговоры совершенно необоснованные, и оба этих мужественных человека, которые всего лишь защищали основные права человека в своей стране, должны быть немедленно освобождены».

Он также добавил, что «этот приговор прозвучал всего через несколько дней после того, как наша Ассамблея включила Марию в шорт-лист Премии имени Вацлава Гавела в области прав человека 2021 года, которая отмечает выдающуюся работу гражданского общества по защите прав человека. Мир наблюдает за тем, что происходит в Беларуси».

Ранее в Евросоюзе также осудили «продолжающееся вопиющее неуважение минского режима прав человека и основных свобод народа Беларуси».

«Продолжают нападать на защитников демократии и свободы»

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также высказался о приговоре.

Вынесение приговора Марии Колесниковой и Максиму Знаку показывает, что белорусские власти продолжают нападать на защитников демократии и свободы. Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных.

«Польшча патрабуе безумоўнага вызвалення»


«Я полностью солидаризируюсь с Марией Колесниковой и Максимом Знаком, которым сегодня в Беларуси присудили драконовские приговоры. Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных. Этих людей заключили за борьбу за независимую и демократическую Беларусь».

Приговор Колесниковой и Знаку

6 сентября Марию Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы, а Максима Знака — к 10.

После суда адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.
telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]