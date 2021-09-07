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Эксперт: «Перед уходом не дают таких сроков политическим противникам»

Эксперт российского Центра политических технологий им. Игоря Бунина Алексей Макаркин – о демонстративном жестком приговоре Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Эксперт: «Перед уходом не дают таких сроков политическим противникам»
— 1. Всякие утечки об общественном диалоге с участием оппозиции лишены оснований, — пишет Макаркин. — Александр Лукашенко исходит из того, что это враги, стремящиеся свергнуть его режим.

Разговор с конкретными персонами возможен на условиях Лукашенко и при обязательном покаянии –— понятно, что это никакой не диалог, так как покаявшийся оппозиционер перестает быть авторитетной фигурой для собственных сторонников и фактически переходит в лукашенковскую команду.

2. То же самое относится и к заявлениям об уходе Лукашенко. Перед уходом не дают таких сроков политическим противникам —уходящий не захочет создавать прецедент и, наоборот, будет призывать к национальному примирению и христианскому всепрощению.

Лукашенко же, даже если покинет пост президента (а может и не покинуть, если народ в лице Всебелорусского народного собрания единодушно попросит остаться), то далеко не уйдет, возможно, возглавив это собрание. Хотя вариант с удержанием власти выглядит более простым.

3. Политическая ставка делается на запугивание населения. Оппозиционную часть общества запугивают с помощью подобных приговоров (вспомним еще и 14-летний приговор Виктору Бабарико) и других форм преследования, выполняющих не только карательную, но и превентивную роль в отношении любой несанкционированной общественной активности.

Лоялисты запугиваются целым комплексом страхов — от внешнего вмешательства до соци льно-экономической дестабилизации.

4. Проблема Лукашенко — в отсутствии целеполагания, привлекательного для социально активной части населения. Объединяться с Россией он не хочет, так как это противоречит его интересам; да и для большинства жителей страны такая идея выглядит непривлекательно — они за дружбу с Россией, а не за поглощение.

Строительство европейского государства упирается в изоляцию от Европы, причиной которой является режим Лукашенко. Остается «игра на удержание», но в ее рамках можно устрашить (на какое-то время), но не вдохновить.
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