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"Это называется "удар отчаяния" — глава портала о задержании Андрея Масловского

Как попытку бить без разбору оценил глава проекта Tribuna.com Максим Березинский задержание бывшего журналиста портала Андрея Масловского. Такое мнение Березинский высказал в интервью агентству БелаПАН.


Масловского задержали накануне, у него дома прошел обыск. А один  из провластных телеграм-каналов опубликовал видеозапись с "признаниями" журналиста, где он рассказывает о работе редакции после президентских выборов 2020 года. 

"Сложно комментировать, когда пытаются бить без разбору. Понятно, что цель давления на прессу — заставить замолчать", — сказал Березинский. Он напомнил, что  Tribuna.com была заблокирована одной из первых. Это произошло еще в день выборов — 9 августа 2020 года. Одним из первых портал получил и статус экстремистского.  Однако редакция продолжала работать.

"Наверное, кому-то это не нравится. Мне видится в этом бессилие. В футболе это называется так — "удар отчаяния",  — сказал Березинский.

Он также рассказал, что на момент задержания Масловский уже не был сотрудником редакции. Он проработал на портале почти 11 лет, специализировался на футболе. В июле 2021 года уволился по соглашению сторон.   

"Сложно найти более доброго, порядочного и спокойного человека, чем Андрей. Он всегда находил возможность договориться по любой проблеме. Просто надеюсь, что разум все же победит и Андрей поскорее вернется к жене и детишкам, которых очень любит", — отметил Максим Березинский.

У Андрея Масловского двое детей.

Напомним, что под стражей находится еще один журналист Tribuna.com и футболист клуба "Крумка �" Александр Ивулин. Кроме того, на минувшей неделе обыск прошел в квартире, которую ранее снимал главный редактор "Трибуны" Максим Березинский, а также у еще одного сотрудника сайта.
Еврорадио
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