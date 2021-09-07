



Масловского задержали накануне, у него дома прошел обыск. А один из провластных телеграм-каналов опубликовал видеозапись с "признаниями" журналиста, где он рассказывает о работе редакции после президентских выборов 2020 года.





"Сложно комментировать, когда пытаются бить без разбору. Понятно, что цель давления на прессу — заставить замолчать", — сказал Березинский. Он напомнил, что Tribuna.com была заблокирована одной из первых. Это произошло еще в день выборов — 9 августа 2020 года. Одним из первых портал получил и статус экстремистского. Однако редакция продолжала работать.





"Наверное, кому-то это не нравится. Мне видится в этом бессилие. В футболе это называется так — "удар отчаяния", — сказал Березинский.





Он также рассказал, что на момент задержания Масловский уже не был сотрудником редакции. Он проработал на портале почти 11 лет, специализировался на футболе. В июле 2021 года уволился по соглашению сторон.





"Сложно найти более доброго, порядочного и спокойного человека, чем Андрей. Он всегда находил возможность договориться по любой проблеме. Просто надеюсь, что разум все же победит и Андрей поскорее вернется к жене и детишкам, которых очень любит", — отметил Максим Березинский.





У Андрея Масловского двое детей.





Напомним, что под стражей находится еще один журналист Tribuna.com и футболист клуба "Крумка �" Александр Ивулин. Кроме того, на минувшей неделе обыск прошел в квартире, которую ранее снимал главный редактор "Трибуны" Максим Березинский, а также у еще одного сотрудника сайта.