Саакашвили приедет в Грузию после восьми лет эмиграции
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о возвращении в страну
Фото: dpa
Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook. На запись ссылается udf.name
По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти. Он также призвал на родину всех своих соотечественников, проживающих за рубежом.
«У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — поедем все», — сказал Михаил Саакашвили.
08:56 07/09/2021
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