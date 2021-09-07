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Саакашвили приедет в Грузию после восьми лет эмиграции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о возвращении в страну

Фото: dpa


Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook. На запись ссылается udf.name
По словам политика, он прибудет в республику 2 октября, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти. Он также призвал на родину всех своих соотечественников, проживающих за рубежом.

«У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — поедем все», — сказал Михаил Саакашвили.
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