«Ежедневник» проанализировал, что пишут о ситуации польские СМИ и оценил настроения польского бизнеса от введения ЧП.





Напомним, что вначале режим ЧП ввела Литва, затем Латвия, а со 2 сентября и Польша. Режим ЧП в Польше будет действовать не менее 30 дней и распространяется на 115 городов Подляского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства. Решение о введении чрезвычайного положения было аргументировано ростом числа иммигрантов на границе и безопасностью жителей приграничных регионов в связи с военными учениями «Запад-2021».

Готовы к любым провокациям

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил RMF FM., что в случае необходимости эти 30 дней ЧП будут продлены. По его словам, в Польше не могут допустить, чтобы границу свободно пересекали мигранты.





Матеуш Моравецкий считает ситуацию напряженной еще и в связи с тем, что в ближайшие дни на границе запланированы российско-белорусские военные маневры «Запад-2021». По мнению политика, в Польше «должны быть готовы к любому сценарию развития событий, к каждой пограничной провокации».

Аналогичного мнения придерживается и заместитель главы оборонного ведомства Польши Марчин Очепа. В эфире Radio Zet он заявил, что польская сторона не ожидает на польско-белорусской границе «полномасштабного конфликта», при этом ожидает провокаций и готовится к любым сценариям.

Люди критикуют введение ограничений

В газете Wiadomosci вышла статья «Чрезвычайное положение. Что говорят местные?». Там говорится, что некоторые жители приграничных городов критикуют решение о введении чрезвычайного положения.

Люди недовольны, что им ограничили передвижение, они считают это ограничением гражданских свобод. Как пишет издание, люди испытывают страх, особенно пожилые - они путают чрезвычайное положение с военным положением. Об этом сообщил, например, староста Влодавы Анджей Романьчук.

Кроме этого, ряд читателей газеты приграничных городов пожаловались на отсутствие покрытия для связи и проблемы с интернетом.

Страдает бизнес

Издание Rzeczpospolita также на днях опубликовало материал, посвященный теме ЧП. На этот раз речь идет о бизнесе и его убытках.





Как подчеркивает газета, «от введения чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах могут быть сотни пострадавших предпринимателей».





«Подляские отели и гостевые дома, расположенные недалеко от границы, потеряют лучший сезон для туристического бизнеса в году», – пишет газета.





По предварительной оценке Управления Белостокского воеводства, пострадает около 260 организаций, но Торговая палата польской гостиничной индустрии (IGHP) предполагает, что их будет намного больше.

«Мы не принимаем гостей, не зарегистрированных в ЧП. Это означает, что к нам никто не приедет, – сказал Rzeczpospolita Анджей Малиновский, директор четырехзвездочного отеля Żubrówka, расположенного менее чем в 5 км от границы. – Весь сентябрьский календарь был заполнен мероприятиями, пришлось отменить более 30: конференции, тренинги, клубные и корпоративные встречи, а также бронирование большого количества индивидуальных гостей».





Не только отельеры и рестораторы из районов, где действует ЧП, потеряли своих гостей: приток туристов замедлился на гораздо большей территории.





«Это очень плохой сигнал для индустрии туризма в регионе, где сентябрь и середина октября являются пиковым сезоном. Особенно с перспективой надвигающейся следующей волны пандемии», – пишет Rzeczpospolita.





Однако в ответ на критику бизнеса премьер Моравецкий пообещал возместить все потери.





«Людям, которые занимаются бизнесом, мы возместим любые убытки, которые возникли из-за данной ситуации», – сказал он.

Удалось насолить?

В связи со сложившейся ситуацией на границе, которую премьер Польши назвал «самой напряженной за 30 лет», возникает вопрос: удалось ли белорусским властям насолить Литве и Польше, чего явно хотелось.





Возможно, в некоторой степени, учитывая информацию из польских СМИ. При этом, как считает аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко, Минск, как и в случае с захватом самолета Ryanair, переоценил свои возможности убеждать другие страны в собственной трактовке событий, а также недооценил риски.





«Полученные результаты (захватить блогера в одном случае или насолить Литве и Польше во втором) оказались непропорциональны издержкам, а вместо политических уступок Европа вводит новые санкции, – отмечал эксперт, комментируя ситуцию с миграционым кризисом на Deutsche Welle.





По мнению Можейко, надеясь ударить по слабому месту ЕС и вбить клин между Вильнюсом и Брюсселем, Лукашенко лишь активизировал европейскую солидарность.



