“Прямых предложений не звучало. Под конец процесса пришло письмо Марии, подписанное Воскресенским от Круглого стола демократических сил. На подобного рода письма Мария реагировать не собиралась, если бы предложения поступали в конкретной форме, разумеется, она бы на них не пошла. Можно каяться в том, что человек совершил, если не совершал - не надо идти на подобные меры”, - сказал Пыльченко.





Максим Знак, рассказала его супруга и адвокат Надежда Знак, также получил подобное письмо от Круглого стола демократических сил с предложением внести его в список для запуска процедуры помилования. “На тот момент - до начала судебного заседания - не было приговора, не было установлено виновности. Максим расценил это как неграмотность: по нашему законодательству помилование возможно после того, как приговор вступит в силу. На тот момент - начало августа - такого обстоятельства не было, как и нет сегодня”, - сказала Надежда Знак.





Напомним, 6 сентября 2021 года членам президиума Координационного совета вынесен приговор: Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а Максима Знака - к 10 годам колонии усиленного режима.



