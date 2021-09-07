Адвокаты: Колесникова и Знак получили письма с предложением написать о помиловании, но не ответили на них
Мария Колесникова получила письмо от Круглого стола демократических сил, однако на него не ответила, сообщил на пресс-конференции адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко.
“Прямых предложений не звучало. Под конец процесса пришло письмо Марии, подписанное Воскресенским от Круглого стола демократических сил. На подобного рода письма Мария реагировать не собиралась, если бы предложения поступали в конкретной форме, разумеется, она бы на них не пошла. Можно каяться в том, что человек совершил, если не совершал - не надо идти на подобные меры”, - сказал Пыльченко.
Максим Знак, рассказала его супруга и адвокат Надежда Знак, также получил подобное письмо от Круглого стола демократических сил с предложением внести его в список для запуска процедуры помилования. “На тот момент - до начала судебного заседания - не было приговора, не было установлено виновности. Максим расценил это как неграмотность: по нашему законодательству помилование возможно после того, как приговор вступит в силу. На тот момент - начало августа - такого обстоятельства не было, как и нет сегодня”, - сказала Надежда Знак.
Напомним, 6 сентября 2021 года членам президиума Координационного совета вынесен приговор: Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а Максима Знака - к 10 годам колонии усиленного режима.
Их признали виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и в призывах к действиям, направленным во вред нацбезопасности. Колесникова и Знак будут приговор обжаловать, пишет smartpress.by
08:14 07/09/2021
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