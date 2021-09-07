Философ Владимир Мацкевич признан экстремистом и сидит в камере один
Философ Владимир Мацкевич, которого держат в СИЗО №1 ("Володарка"), признан склонным к экстремизму. В камере он сидит один, пишут в соцсетях его соратники.
В СИЗО Мацкевич находится с 14 августа. За это время ему отдали только пять писем с воли.
Философа задержали 4 августа. Ему предъявили обвинение по статье 342 Уголовного кодекса ("организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), пишет Еврорадио.
08:05 07/09/2021
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