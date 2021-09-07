В СИЗО Мацкевич находится с 14 августа. За это время ему отдали только пять писем с воли.





Философа задержали 4 августа. Ему предъявили обвинение по статье 342 Уголовного кодекса ("организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), пишет Еврорадио.



