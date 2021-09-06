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По данным Польши, в Беларуси сосредоточены около 10 тысяч нелегалов

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого часть находится в лагере беженцев рядом с Уснаж-Гурны, который фактически является «прикрытием для организованной акции белорусских ведомств».



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и глава пограничной службы Томаш Прага провели пресс-конференцию, на которой рассказали о ситуации на границе с Беларусью.

Как передает портал onet.pl. Матеуш Моравецкий заявил, что таких лагерей, как  рядом с Уснаж-Гурны, якобы планировалась создать значительно больше.

 «Белорусские службы обеспечивают мигрантов специальными средствами, питанием...», — сказал Моравецкий, сообщает Ежедневник.

По словам Моравецкого, Польша не рассчитывает на снижение напряженности на границе. Тем более, что через несколько дней начнутся крупнейшие за 40 лет военные учения „Запад-2021“.

Учитывая все вышесказанное премьер-министр Польши заявил, что такой напряженной ситуации на границе не было последние 30 лет.

По словам главы польского МВД, с момента введения режима ЧП (с 02 сентября 2021 года) на границе с Беларусью уже было зафиксировано 457 попыток нелегального пересечения границы.

«Большая часть лиц, пересекающих границу, — граждане Ирака, которые самолетом добрались из Багдада в Минск. Определенная группа — из Афганистана», - заявил  Мариуш Каминьский.

Однако он попросил не связывать этих афганцев с последними событиями в Афганистане. По его данным афганцы, которые нелегально пытаются пересечь границу Польши - это лица, которые на протяжении многих лет пребывали на территории России и работали легально.

«Но им было предложено перебраться в Евросоюз. Они платят в среднем 5,5 тысячи долларов за человека. Большая часть удивлена, что попали в Польшу, а не в Германию» - добавил министр.

По информации главы пограничной службы Томаша Праги, в Беларуси сейчас находится около десяти тысяч мигрантов для нелегальной переправки в ЕС. Канцелярия премьера Польши сообщает, что польские службы за последние недели зафиксировали около 40 пассажирских рейсов из Багдада в Минск.
Источник: Thinktanks.by
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