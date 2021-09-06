







Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и глава пограничной службы Томаш Прага провели пресс-конференцию, на которой рассказали о ситуации на границе с Беларусью.





Как передает портал onet.pl. Матеуш Моравецкий заявил, что таких лагерей, как рядом с Уснаж-Гурны, якобы планировалась создать значительно больше.





«Белорусские службы обеспечивают мигрантов специальными средствами, питанием...», — сказал Моравецкий, сообщает Ежедневник.





По словам Моравецкого, Польша не рассчитывает на снижение напряженности на границе. Тем более, что через несколько дней начнутся крупнейшие за 40 лет военные учения „Запад-2021“.





Учитывая все вышесказанное премьер-министр Польши заявил, что такой напряженной ситуации на границе не было последние 30 лет.





По словам главы польского МВД, с момента введения режима ЧП (с 02 сентября 2021 года) на границе с Беларусью уже было зафиксировано 457 попыток нелегального пересечения границы.





«Большая часть лиц, пересекающих границу, — граждане Ирака, которые самолетом добрались из Багдада в Минск. Определенная группа — из Афганистана», - заявил Мариуш Каминьский.





Однако он попросил не связывать этих афганцев с последними событиями в Афганистане. По его данным афганцы, которые нелегально пытаются пересечь границу Польши - это лица, которые на протяжении многих лет пребывали на территории России и работали легально.





«Но им было предложено перебраться в Евросоюз. Они платят в среднем 5,5 тысячи долларов за человека. Большая часть удивлена, что попали в Польшу, а не в Германию» - добавил министр.





По информации главы пограничной службы Томаша Праги, в Беларуси сейчас находится около десяти тысяч мигрантов для нелегальной переправки в ЕС. Канцелярия премьера Польши сообщает, что польские службы за последние недели зафиксировали около 40 пассажирских рейсов из Багдада в Минск.