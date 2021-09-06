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Польский сейм поддержал введение режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью, которое ранее указом утвердил президент республики Анджей Дуда.





В понедельник 6 сентября после дебатов, которые продолжались около трех часов, за введение режима высказались 218 парламентариев, против – 168 депутатов, воздержались 20.





Дуда 2 сентября ввел режим ЧП на приграничных с Беларусью территориях – в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами, пишет Sputnik. Указ был опубликован в тот же день и сразу вступил в силу, однако его все равно рассматривал сейм. Парламентарии большинством голосов могли отменить его действие.





Режим ЧП затронет 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводстве.

Миграционный кризис

Страны Балтии, граничащие с Беларусью, а также Польша в последнее время заявляют о росте числа нелегалов, задерживаемых на границе с республикой.





Александр Лукашенко после очередного пакета санкций Запада в отношении Минска заявил, что страна больше не будет сдерживать поток мигрантов – на это нет "ни денег, ни сил".





Ранее замминистра внутренних дел Польши Мацей Васик сообщал, что "ежедневно 100-250 человек пытаются перейти на польскую территорию". Он рассказал, что польские власти начали строительство стены высотой 2,5 метра на участке примерно 180 км из 418 км границы между Польшей и Беларусью.







