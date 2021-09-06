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В России подготовили законопроект о геноциде народов СССР

Законопроект, который нормативно закрепит понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", подготовили в России.



Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.

"Подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, нормативное определение таких понятий, как "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", запрет реабилитации и пропаганды нацизма", - сказал генпрокурор, пишет АФН.

Генпрокуратура России уже готовит обращения в суды для признания фактами геноцида преступлений нацистов против мирного населения еще в двух регионах - в Брянской и Ростовской областях. В октябре 2020 года районный суд Новгородской области удовлетворил заявление прокурора о признании фактов расправы над мирными жителями и военнопленными в 1942-1943 годах около деревни Жестяная горка военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом народов СССР. Аналогичное заявление прокурора меньше двух недель назад удовлетворил Псковский областной суд в связи с обнаружением новых мест массовых захоронений жертв фашистов.

Краснов отметил, что эти судебные процессы - "лишь часть огромной работы по сохранению исторической правды о преступлениях военных лет».

Кроме того, Краснов предложил законодательно увековечить память мирного населения Советского Союза, подвергшегося истреблению в годы Второй мировой войны.
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