Гомельский грузчик за одну ночь «оскорбил» 19 чиновников и силовиков

В Гомеле под «уголовку» попал 35-летний грузчик. Его обвиняют в оскорблении 19 чиновников и силовиков, в том числе Лукашенко, сообщает пресс-служба Следственного комитета.