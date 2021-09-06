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Гомельский грузчик за одну ночь «оскорбил» 19 чиновников и силовиков

В Гомеле под «уголовку» попал 35-летний грузчик. Его обвиняют в оскорблении 19 чиновников и силовиков, в том числе Лукашенко, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Мужчина был подписан на каналы, где публиковались личные данные силовиков. С декабря по апрель он писал «комментарии оскорбительного характера, выраженные в неприличной форме». Следователи насчитали 21 комментарий под постами с фотографиями милиционеров из Минска, Гомеля, Могилева, Витебска, Брестской области, прокуроров и судей из Гомеля и Минска и депутата из Гомельского района. Только за одну апрельскую ночь мужчина успел «оскорбить» сразу 19 человек, пишет Nashaniva.com.

Мужчине 35 лет, холост, ранее не судим, работал грузчиком.

Его обвиняют по трем статьям уголовного кодекса. Он заключен под стражу.
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