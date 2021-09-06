«У меня сегодня, с одной стороны, печальный день, а с другой — радостный, — сообщил Александр Колесников. — Потому что сегодня я увидел наших детей. И увидел их не в качестве преступников, а в качестве людей, которые чувствуют себя свободными и невинными. И они показали это своим отношением к тому спектаклю, который разыгрывался. Они показали всю лживость (которая происходила в суде. — НН). Это чувствовалось не только по их мимике и репликам, это чувствовалось по их поведению. Я не заметил в них депрессии, смирения. Это на самом деле люди, которые знают, что они невиновны, и они готовы отстаивать свою позицию дальше».





Отец Марии также поблагодарил людей, пишет Nashaniva.com, которые пришли сегодня в суд, чтобы услышать приговор и чтобы поддержать заключенных и их родных. Еще до оглашения в зал запустили более 40 неизвестных в масках, и только восьмерых родственников.





Отец Максима Знака отметил, что он сочувствует адвокатам, поскольку им приходится работать в условиях, когда закон абсолютно не работает.





«В своих письмах я предлагал Максиму отказаться от участия в процессе, не признавать существующую судебную систему, однако он решил до конца использовать законные методы, — рассказал Александр Знак. — Не думаю, что следует искать смысл, как всё составлено (в судебных документах. — НН). Была программная речь одного из руководителей о том, что сегодня не до законов. Всё сводится к этим трем словам — не до законов. Так что все ожидаемо. Теперь задача распределить силы узников и нашу возможную поддержку, чтобы они без ущерба для здоровья смогли выдержать тот срок, которым им придется отсидеть».





Адвокаты сообщили, что будут обжаловать приговор. Почти год под стражей будет учтен: день в СИЗО равен полутора дням в колонии.



