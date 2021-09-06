Доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов прокомментировал «Белорусскому партизану» приговор, вынесенный Минском областным судом Максиму Знаку и Марии Колесниковой.





-Таких обвинений белорусское правосудие не знало, быть может, с 50-ых годов. Тем более, что обвинения вызывают сомнения в своей реальности. По предъявленным статьям ответственность очень строгая, но оглашенные судом меры наказания напоминают какой-то сюрреализм. Это произошло, это мы наблюдаем, но в это не верится.





Очевидно, что резонанс от дела и приговора будет очень широкий. И не только в Беларуси, но и в мире. Это - исторический процесс по многим причинам. Прежде всего, он имеет насыщенный политический шлейф, поскольку представляется расплатой за активное участие в избирательной кампании. Далее, обвинение носит гипертрофированный характер, поскольку избрана максимально высокая планка квалификации действий обвиняемых. И еще прошедший процесс как бы возвращает нас в далекое прошлое, когда неугодных власти людей судили за так называемые контрреволюционные преступления, за то, что они причиняли какой-то вред советской власти. Закрытые процессы – из того же прошлого. Все это оказывает гнетущее впечатление и показывает, как сильно деградировала наша система правоохранительных органов и судов.





- Почему фигуранты дела приговорены к таким большим срокам? Нейтрализовать «врагов государства» можно было и 5-летним заключением…





- Да, сроки заключения большие на фоне приговоров по другим уголовных дел, хотя они и укладываются в рамки тех обвинений, которые были предъявлены этим знаковым фигурам августовских событий 2020 года. Похоже, расправа над ними должна была иметь показательный характер. Не случайно их «соединили» вместе и посадили в одну клетку. Между тем, на мой взгляд, они ничего преступного не совершили. Координационный совет создавался как легальная информационная площадка для возможных переговоров и поиска выхода из создавшего политического кризиса. Считать его «экстремистской организацией» нет оснований.

Он вообще ничего не сделал. Прошло только первое заседание, где избрали формальный президиум. Заявление, которое было на нем обнародовано, показывало мирные цели его участников. Никаких призывов в нем не содержалось, как, собственно, и в речах Марии Колесниковой и Максима Знака. Тем более, что Максим как квалифицированный юрист-адвокат каждое свое слово выверял. Непонятно также, какой заговор усмотрели в действиях обвиняемых органы следствия. Мне представляется, что на заговорщиков ни Максим Знак, ни Мария Колесникова не тянут. Просто они, как яркие фигуры избирательного штаба Виктора Бабарико «расплачиваются» за всплеск политической активности граждан Беларуси.





Надеюсь, что со временем законность по делу Марии Колесниковой и Максима Знака будет восстановлена. Приговор, который был сегодня оглашен, на мой взгляд, должен быть пересмотрен.



