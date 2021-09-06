Фото: МВД Украины





Об этом заявил новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в интервью «Интерфакс-Украина», однако не стал конкретизировать, о какой именно версии идет речь.





«Следствию понятно, однако пусть все-таки скажет само следствие», — заявил Монастырский.





Виталий Шишов пропал 2 августа. На следующий день его нашли повешенным в одном из лесопарков Киева. Следствие заявило, пишет Reform.by, что будет рассматривать две основные версии: самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.





«Я оставил бы право оглашения результатов расследования самой полиции. Могу сказать, что полиция сейчас подключила международных экспертов для рецензии результатов полученных экспертиз. Когда будут получены результаты, мы огласим информацию, которой располагаем», — пояснил он.





Монастырский также ответил на вопрос о деле об убийстве Павла Шеремета. Его сейчас рассматривает суд. Министр сказал, что полиция изучает все имеющиеся версии по поводу заказчиков убийства журналиста, ведутся дополнительные следственные действия.





«Я хотел бы говорить про них только после того, как будет решение суда относительно исполнителей», — сказал Монастырский.