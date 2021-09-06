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Глава МИД Великобритании: Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии

Белорусские власти продолжают наступление на демократию и свободу, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, комментируя приговор суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.


«Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на борцов за демократию и свободу. Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных», - написал Рааб в Twitter.

Сегодня Минский областной суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы в колонии, Максима Знака - к 10 годам лишения свободы в колонии общего и усиленного режима соответственно.
Источник: АФН
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