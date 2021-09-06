



«Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на борцов за демократию и свободу. Режим Лукашенко должен прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных», - написал Рааб в Twitter.



