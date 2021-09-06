Госдеп США призвал Беларусь освободить оппозиционеров Колесникову и Знака
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на судебные приговоры белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Блинкен обратился к режиму Александра Лукашенко с призывом.
Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу госсекретаря в Twitter.
Глава американского Госдепа назвал приговоры Колесниковой и Знаку несправедливыми.
"Мы призываем их немедленно и безусловно освободить, а также всех других политических заключенных, которых удерживает режим Лукашенко", - подчеркнул Блинкен.
Колесникову и Знака приговорили сегодня к 11 и 10 годам тюрьмы. ЕС призвал белорусский режим отпустить оппозиционеров.
Источник: Дмитрий Ливицкий
18:57 06/09/2021
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