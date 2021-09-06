Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу госсекретаря в Twitter.





Глава американского Госдепа назвал приговоры Колесниковой и Знаку несправедливыми.





"Мы призываем их немедленно и безусловно освободить, а также всех других политических заключенных, которых удерживает режим Лукашенко", - подчеркнул Блинкен.





Колесникову и Знака приговорили сегодня к 11 и 10 годам тюрьмы. ЕС призвал белорусский режим отпустить оппозиционеров.







